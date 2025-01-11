Обошел Федерера. Монфис ворвался в историю тенниса после триумфа в Окленде

11 января французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 52) стал победителем турнира АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В финале муж украинки Элины Свитолиной переиграл Зизу Бергса (Бельгия, ATP 66) за 1 час и 31 минуту со счетом 6:3, 6:4.

Благодаря этой победе Монфис стал самым возрастным чемпионом турнира уровня АТР с 1977 года после Кена Роузволла.

А с 1990 наиболее возрастным был легендарный Роджер Федерер. Швейцарец в возрасте 38 лет и 2 месяца стал победителем соревнований в Базеле. Монфис в Окленде взял титул в 38 лет и 4 месяца.

Наиболее возрастные чемпионы турниров АТР с 1990 года:

Гаэль Монфис – Окленд 2024, 38 лет и 4 месяца Роджер Федерер – Базель 2019, 38 лет и 2 месяца Роджер Федерер – Галле 2019, 37 лет и 10 месяцев Фелисиано Лопес – Лондон 2019, 37 лет и 9 месяцев