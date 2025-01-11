Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Обошел Федерера. Монфис ворвался в историю тенниса после триумфа в Окленде
ATP
11 января 2025, 07:19 |
725
0

Обошел Федерера. Монфис ворвался в историю тенниса после триумфа в Окленде

Гаэль стал самым возрастным чемпионом турнира серии АТР с 1977 года

11 января 2025, 07:19 |
725
0
Обошел Федерера. Монфис ворвался в историю тенниса после триумфа в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

11 января французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 52) стал победителем турнира АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В финале муж украинки Элины Свитолиной переиграл Зизу Бергса (Бельгия, ATP 66) за 1 час и 31 минуту со счетом 6:3, 6:4.

Благодаря этой победе Монфис стал самым возрастным чемпионом турнира уровня АТР с 1977 года после Кена Роузволла.

А с 1990 наиболее возрастным был легендарный Роджер Федерер. Швейцарец в возрасте 38 лет и 2 месяца стал победителем соревнований в Базеле. Монфис в Окленде взял титул в 38 лет и 4 месяца.

Наиболее возрастные чемпионы турниров АТР с 1990 года:

  1. Гаэль Монфис – Окленд 2024, 38 лет и 4 месяца
  2. Роджер Федерер – Базель 2019, 38 лет и 2 месяца
  3. Роджер Федерер – Галле 2019, 37 лет и 10 месяцев
  4. Фелисиано Лопес – Лондон 2019, 37 лет и 9 месяцев
По теме:
ФОТО. Сотворил историю. Как это было: победный финал и награждение Монфиса
Гаэль Монфис – Зизу Бергс. Триумф в Окленде. Видеообзор матча
ВИДЕО. SKAI. Монфис посвятил свой трофей в Окленде их со Свитолиной дочке
Гаэль Монфис Роджер Федерер Фелисиано Лопес рекорд ATP Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Футбол | 10 января 2025, 10:15 3
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков

Издание Footmercato опубликовало информацию о самых больших зарплатах в 2024 году

«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
Бокс | 10 января 2025, 07:47 2
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко

Британский промоутер считает, что легендарный боксер должен сам принять решение

Экс-13-й ракетке повесили баранку. Определена чемпионка турнира в Хобарте
Теннис | 11.01.2025, 06:49
Экс-13-й ракетке повесили баранку. Определена чемпионка турнира в Хобарте
Экс-13-й ракетке повесили баранку. Определена чемпионка турнира в Хобарте
ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах
Футбол | 10.01.2025, 11:01
ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах
ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах
Новак ДЖОКОВИЧ: «В отеле Мельбурна мне давали какую-то еду с ядом»
Теннис | 11.01.2025, 03:05
Новак ДЖОКОВИЧ: «В отеле Мельбурна мне давали какую-то еду с ядом»
Новак ДЖОКОВИЧ: «В отеле Мельбурна мне давали какую-то еду с ядом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
10.01.2025, 01:11
Бокс
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
10.01.2025, 02:45 2
Футбол
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
09.01.2025, 16:30 21
Биатлон
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
09.01.2025, 09:16 3
Бокс
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
09.01.2025, 12:57
Футбол
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
10.01.2025, 17:42 6
Футбол
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
09.01.2025, 13:20 7
Футбол
ВИДЕО. «Я из ЛНР». Украинский игрок zont1x во время матча на FACEIT
ВИДЕО. «Я из ЛНР». Украинский игрок zont1x во время матча на FACEIT
09.01.2025, 14:44 19
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем