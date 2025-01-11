Обошел Федерера. Монфис ворвался в историю тенниса после триумфа в Окленде
Гаэль стал самым возрастным чемпионом турнира серии АТР с 1977 года
11 января французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 52) стал победителем турнира АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В финале муж украинки Элины Свитолиной переиграл Зизу Бергса (Бельгия, ATP 66) за 1 час и 31 минуту со счетом 6:3, 6:4.
Благодаря этой победе Монфис стал самым возрастным чемпионом турнира уровня АТР с 1977 года после Кена Роузволла.
А с 1990 наиболее возрастным был легендарный Роджер Федерер. Швейцарец в возрасте 38 лет и 2 месяца стал победителем соревнований в Базеле. Монфис в Окленде взял титул в 38 лет и 4 месяца.
Наиболее возрастные чемпионы турниров АТР с 1990 года:
- Гаэль Монфис – Окленд 2024, 38 лет и 4 месяца
- Роджер Федерер – Базель 2019, 38 лет и 2 месяца
- Роджер Федерер – Галле 2019, 37 лет и 10 месяцев
- Фелисиано Лопес – Лондон 2019, 37 лет и 9 месяцев
Oldest ATP Tour Champions (since 1990):@Gael_Monfils: 38 years 4 months | #ASBClassic25 💥— Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2025
Roger Federer, Basel 2019: 38 years, 2 months
Roger Federer, Halle 2019: 37 years 10 months
Feliciano Lopez, Queen's 2019: 37 years 9 months pic.twitter.com/aPyfFNWMVK
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