ATP11 января 2025, 07:05 |
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Гаэль Монфис – Зизу Бергс. Триумф в Окленде. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча на турнире АТР 250 в Окленде
11 января 2025, 07:05 |
217
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Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис 11 января выиграл трофей на хардовом турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.
Монфис в финале Окленда выиграл у Зизу Бергса со счетом 6:3, 6:4. Для Гаэля этот трофей стал 14-м в карьере.
Следующим турниром для Монфиса и Бергса будет Australan Open 2025. В 1/64 финала Гаэль встретится с Джованни Мпеши Перрикаром, а Зизу сыграет против Факундо Диаса Акосты.
Видеообзор матча Гаэль Монфис – Зизу Бергс
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