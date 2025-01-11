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  4. Гаэль Монфис – Зизу Бергс. Триумф в Окленде. Видеообзор матча
ATP
11 января 2025, 07:05 |
217
0

Гаэль Монфис – Зизу Бергс. Триумф в Окленде. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча на турнире АТР 250 в Окленде

11 января 2025, 07:05 |
217
0
Гаэль Монфис – Зизу Бергс. Триумф в Окленде. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис 11 января выиграл трофей на хардовом турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Монфис в финале Окленда выиграл у Зизу Бергса со счетом 6:3, 6:4. Для Гаэля этот трофей стал 14-м в карьере.

Следующим турниром для Монфиса и Бергса будет Australan Open 2025. В 1/64 финала Гаэль встретится с Джованни Мпеши Перрикаром, а Зизу сыграет против Факундо Диаса Акосты.

Видеообзор матча Гаэль Монфис – Зизу Бергс

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Гаэль Монфис Зизу Бергс теннисные видеообзоры видео ATP Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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