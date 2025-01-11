Англия11 января 2025, 04:59 | Обновлено 11 января 2025, 05:21
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Уиком – Портсмут – 2:0. Команда D3 прошла дальше. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
11 января 2025, 04:59 | Обновлено 11 января 2025, 05:21
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В матче 1/32 финала Кубка Англии «Уиком» обыграл «Портсмут» со счетом 2:0.
Команда третьего дивизиона переиграла представителя Чемпионшипа, второго дивизиона.
«Уиком» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, соперник будет определен жеребьевкой.
Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января
Уиком – Портсмут – 2:0
Голы: Брендон Хэнлан, 17, Сонни Брэдли, 27
Видео голов и обзор
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Сонни Брэдли (Уиком).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Brandon Hanlan (Уиком).
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