Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уиком – Портсмут – 2:0. Команда D3 прошла дальше. Видео голов и обзор
Кубок Англии
Уиком
10.01.2025 21:45 – FT 2 : 0
Портсмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 января 2025, 04:59 | Обновлено 11 января 2025, 05:21
4
0

Уиком – Портсмут – 2:0. Команда D3 прошла дальше. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

11 января 2025, 04:59 | Обновлено 11 января 2025, 05:21
4
0
Уиком – Портсмут – 2:0. Команда D3 прошла дальше. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Уиком» обыграл «Портсмут» со счетом 2:0.

Команда третьего дивизиона переиграла представителя Чемпионшипа, второго дивизиона.

«Уиком» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, соперник будет определен жеребьевкой.

Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января

Уиком – Портсмут – 2:0

Голы: Брендон Хэнлан, 17, Сонни Брэдли, 27

Видео голов и обзор

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Сонни Брэдли (Уиком).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Brandon Hanlan (Уиком).
По теме:
Манчестер Сити – Солфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Астон Вилла – Вест Хем – 2:1. Неудачный дебют Поттера. Видео голов и обзор
Сын Алекса Фергюсона не выпустил Тайлера на матч против Эшли Янга, его отца
Портсмут Кубок Англии по футболу Уиком видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах
Футбол | 10 января 2025, 11:01 4
ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах
ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах

Анна Зубкова продолжает зажигать в сети

Один из игроков Руха не горит желанием переходить в Карпаты
Футбол | 10 января 2025, 21:44 1
Один из игроков Руха не горит желанием переходить в Карпаты
Один из игроков Руха не горит желанием переходить в Карпаты

Алексей Сыч тренируется с «Рухом»

Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Футбол | 10.01.2025, 10:15
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Футбол | 10.01.2025, 16:52
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Челси – Моркам. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 11.01.2025, 03:43
Челси – Моркам. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Челси – Моркам. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
09.01.2025, 08:26 6
Бокс
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
10.01.2025, 03:55 3
Бокс
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
09.01.2025, 12:57
Футбол
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
09.01.2025, 16:30 21
Биатлон
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
09.01.2025, 00:06 11
Футбол
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
09.01.2025, 06:00 19
Теннис
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
10.01.2025, 17:42 5
Футбол
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
09.01.2025, 13:20 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем