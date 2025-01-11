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11 января 2025, 02:41 | Обновлено 11 января 2025, 02:42
292
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Новая самая красивая футболистка мира – Киана Дюфур

Алиша Леманн начиает нервничать...

11 января 2025, 02:41 | Обновлено 11 января 2025, 02:42
292
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Новая самая красивая футболистка мира – Киана Дюфур
Instagram. Киана Дуфур

Сегодня знакомимся с американской футболисткой Кианой Дюфур, которая стала виральной после того, как футбольные фаны изучили её Instagram.

Девушка выступает за «The Southern Missisipi», и приковывает внимание не только к себе, но и к команде.

Многие уже называют Киану самой красивой футболисткой в истории игры №1, позабыв об Алише Леманн, Анне Маркович и других.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Красавицу уже заприметил футболист сборной США и «Ювентуса» Уэстон Маккени, а футбольные фаны отмечают потенциал девушки в комментариях:

«Сколько потенциала и таланта 🔥», – намекает на невероятную красоту Кианы Дюфур один из болельщиков.

Шутки шутками, а Киана действительно одна из самых красивых футболисток планеты прямо сейчас:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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