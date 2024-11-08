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08 ноября 2024, 06:11 |
357
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Алиша Леманн – футболистка, за которой хочется следить

Знакомимся поближе с невероятной красавицей из Швейцарии

08 ноября 2024, 06:11 |
357
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиша Леманн – футболистка, за которой хочется следить
Instagram. Алиша Леманн

Алиша Леманн, пожалуй, самая известная футболистка мира!

На её Instagram подписано почти 17 млн людей, она выступает за женскую команду «Ювентуса» и сборную Швейцарии, и является главным рекламным лицом женского футбола в мире!

Алиша активна как на футбольном поле, так и за его пределами – в текущем сезоне она сыграла в 16 матчах, забила 2 гола и отдала 1 ассист. Красавица играет на позиции правого вингера, но не является безоговорным игроком стартового состава.

Похожие проблемы испытывает и её муж Дуглас Луиз, который также играет за «Ювентус» – он сыграл только в 9 матчах этого сезона, и также не является игроком основы. У Алиши дела даже идут получше.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В целом их жизнь в Турине немного не клеится – недавно пару обокрали на 500 тысяч евро. Уже пошли слухи о желании пары вернуться в «Астон Виллу», но это пока только слухи.

Тем не менее, Алиша ни на секунду не унывает, а продолжает делать то, что она умеет лучше всего – привлекать внимание к женскому футболу и делать его максимально смотрибельным:

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Ювентус женский футбол фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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