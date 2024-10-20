Звёздную пару Ювентуса ограбили, пока они играли в футбол
Дуглас Луис и Алиша Леманн потеряли деньги и украшения
Пока полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис и его возлюбленная Алиша Леманн были на футбольных матчах, грабители наведались в их дом и ограбили его.
По информации издания La Gazzetta dello Sport, грабители украли 11 часов Луиса и бриллиантовые украшения Алиши на общую сумму 500 тысяч евро. Известно, что в районе, где проживает звездная пара, это не первые кражи. Ранее туринские бандиты наведывались в дома Анхеля Ди Марии, Мойзе Кина и Кайо Жорже.
Полиция города уже начала расследование.
В день ограбления Дуглас Луис принимал участие в матче 8-го тура Серии А, где встречались «Ювентус» и «Лацио» (1:0).
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