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Италия
20 октября 2024, 17:11 | Обновлено 20 октября 2024, 17:48
788
0

Звёздную пару Ювентуса ограбили, пока они играли в футбол

Дуглас Луис и Алиша Леманн потеряли деньги и украшения

20 октября 2024, 17:11 | Обновлено 20 октября 2024, 17:48
788
0
Звёздную пару Ювентуса ограбили, пока они играли в футбол
instagram.com/douglasluis

Пока полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис и его возлюбленная Алиша Леманн были на футбольных матчах, грабители наведались в их дом и ограбили его.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, грабители украли 11 часов Луиса и бриллиантовые украшения Алиши на общую сумму 500 тысяч евро. Известно, что в районе, где проживает звездная пара, это не первые кражи. Ранее туринские бандиты наведывались в дома Анхеля Ди Марии, Мойзе Кина и Кайо Жорже.

Полиция города уже начала расследование.

В день ограбления Дуглас Луис принимал участие в матче 8-го тура Серии А, где встречались «Ювентус» и «Лацио» (1:0).

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чемпионат Италии по футболу Серия A Дуглас Луис ограбление
Олександр Сільченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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