Звёздную пару Ювентуса ограбили, пока они играли в футбол

Пока полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис и его возлюбленная Алиша Леманн были на футбольных матчах, грабители наведались в их дом и ограбили его.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, грабители украли 11 часов Луиса и бриллиантовые украшения Алиши на общую сумму 500 тысяч евро. Известно, что в районе, где проживает звездная пара, это не первые кражи. Ранее туринские бандиты наведывались в дома Анхеля Ди Марии, Мойзе Кина и Кайо Жорже.

Полиция города уже начала расследование.

В день ограбления Дуглас Луис принимал участие в матче 8-го тура Серии А, где встречались «Ювентус» и «Лацио» (1:0).