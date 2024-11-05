ДЕВУШКА ДНЯ. Ана Мария Маркович – самая красивая футболистка мира?
Хорватская футболистка покорит ваши сердца
Знакомьтесь, это хорватская футболистка Ана Маркович, которой 9 ноября выполнится 25 лет.
Девушка известна в футбольном мире своей красотой и тем, что она достаточна медийна – в марте этого года её пригласили сняться в промо-ролике компании «Binance» вместе с её кумиром – Криштиану Роналду.
За свою футбольную карьеру красавица уже сменила три футбольных клуба: «Цюрих» (2017-2019), «Грассхопер» (2020-2024) и «Брага» (2024 - ...).
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Ана может сыграть на нескольких позициях: она достаточно скоростная и поэтому её ставят на фланг атаки/полузащиты, или в центр нападения. Маркович – звезда женской сборной Хорватии, выступает за национальную команду с 2021 года.
Ну а её красота говорит сама за себя:
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