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05 ноября 2024, 05:33 |
940
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Ана Мария Маркович – самая красивая футболистка мира?

Хорватская футболистка покорит ваши сердца

05 ноября 2024, 05:33 |
940
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Ана Мария Маркович – самая красивая футболистка мира?
Instagram. Ана Маркович

Знакомьтесь, это хорватская футболистка Ана Маркович, которой 9 ноября выполнится 25 лет.

Девушка известна в футбольном мире своей красотой и тем, что она достаточна медийна – в марте этого года её пригласили сняться в промо-ролике компании «Binance» вместе с её кумиром – Криштиану Роналду.

За свою футбольную карьеру красавица уже сменила три футбольных клуба: «Цюрих» (2017-2019), «Грассхопер» (2020-2024) и «Брага» (2024 - ...).

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ана может сыграть на нескольких позициях: она достаточно скоростная и поэтому её ставят на фланг атаки/полузащиты, или в центр нападения. Маркович – звезда женской сборной Хорватии, выступает за национальную команду с 2021 года.

Ну а её красота говорит сама за себя:

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девушки фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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