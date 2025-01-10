Защитник Кривбасса прибыл в расположение Карпат
Тимур Стецьков не нужен Юрию Вернидубу
Как стало известно Sport.ua, защитник «Кривбасса» Тимур Стецьков сегодня был замечен в расположении «Карпат».
По имеющимся данным, Стецьков связан контрактом с криворожанами до завершения текущего сезона, но «зелено-белые» хотят за определенную компенсацию добиться, чтобы этот универсал переехал во Львов на постоянной основе уже в ближайшее время.
Другие потенциальные новички львовян – земляки из «Руха» Игорь Краснопир, Олег Федор, Илья Квасница. Они не против перехода, но им еще надо пройти детальный медосмотр.
Ранее мы сообщали, что «Полесье» выкупило контракт хавбека «Карпат».
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