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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 21:56 | Обновлено 10 января 2025, 23:10
919
0

Защитник Кривбасса прибыл в расположение Карпат

Тимур Стецьков не нужен Юрию Вернидубу

10 января 2025, 21:56 | Обновлено 10 января 2025, 23:10
919
0
Защитник Кривбасса прибыл в расположение Карпат
ФК Кривбасс. Тимур Стецьков

Как стало известно Sport.ua, защитник «Кривбасса» Тимур Стецьков сегодня был замечен в расположении «Карпат».

По имеющимся данным, Стецьков связан контрактом с криворожанами до завершения текущего сезона, но «зелено-белые» хотят за определенную компенсацию добиться, чтобы этот универсал переехал во Львов на постоянной основе уже в ближайшее время.

Другие потенциальные новички львовян – земляки из «Руха» Игорь Краснопир, Олег Федор, Илья Квасница. Они не против перехода, но им еще надо пройти детальный медосмотр.

Ранее мы сообщали, что «Полесье» выкупило контракт хавбека «Карпат».

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Тимур Стецьков Кривбасс Кривой Рог Рух Львов Илья Квасница Игорь Краснопир Олег Федор трансферы трансферы УПЛ Карпаты Львов инсайд Юрий Вернидуб
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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