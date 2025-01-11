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  4. Арсенал получил предложение по Зинченко от топ-клуба. Есть еще один вариант
Англия
11 января 2025, 00:01 |
916
0

Арсенал получил предложение по Зинченко от топ-клуба. Есть еще один вариант

Украинцем интересуются «Интер» и «Фенербахче»

11 января 2025, 00:01 |
916
0
Арсенал получил предложение по Зинченко от топ-клуба. Есть еще один вариант
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

По информации Fotospor, главными фаворитами на подписание Зинченко являются «Интер» и «Фенербахче». Турецкий клуб готовится сделать предложение по трансферу Александра в размере 35 миллионов евро, а «Интер» в свою очередь уже начал процесс переговоров с «канонирами» по трансферу.

«Фенербахче» ожидает результатов переговоров между «Интером» и «Арсеналом», прежде чем сделать предложение по Зинченко.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.

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Фенербахче Интер Милан Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы Александр Зинченко
Дмитро Олійник Источник: Fotospor
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