Арсенал получил предложение по Зинченко от топ-клуба. Есть еще один вариант
Украинцем интересуются «Интер» и «Фенербахче»
27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.
По информации Fotospor, главными фаворитами на подписание Зинченко являются «Интер» и «Фенербахче». Турецкий клуб готовится сделать предложение по трансферу Александра в размере 35 миллионов евро, а «Интер» в свою очередь уже начал процесс переговоров с «канонирами» по трансферу.
«Фенербахче» ожидает результатов переговоров между «Интером» и «Арсеналом», прежде чем сделать предложение по Зинченко.
В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.
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