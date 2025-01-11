Бразильский клуб работает над трансфером игрока Арсенала

Игрок лондонского «Арсенала» Жоржиньо может продолжить карьеру в бразильской команде «Палмейрас».

Сказано, что клуб заинтересован в услугах футболиста, даже уже контактировал с агентом итальянца. Однако все осталось на уровне разговора, до официального предложения дело не доходило.

Контракт Жоржиньо с канонирами будет действовать до лета 2025 года.

В этом сезоне Жоржиньо отыграл 17 матчей во всех турнирах, но в активе полузащитнику никакого результативного действия, всего три желтых карточки.

Напомним, что руководство «Арсенала» согласно отпустить итальянца в другую команду, поскольку игрок не входит в планы тренерского штаба.