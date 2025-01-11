Бразильский клуб работает над трансфером игрока Арсенала
«Палмейрас» готов оформить переход Жоржиньо
Игрок лондонского «Арсенала» Жоржиньо может продолжить карьеру в бразильской команде «Палмейрас».
Сказано, что клуб заинтересован в услугах футболиста, даже уже контактировал с агентом итальянца. Однако все осталось на уровне разговора, до официального предложения дело не доходило.
Контракт Жоржиньо с канонирами будет действовать до лета 2025 года.
В этом сезоне Жоржиньо отыграл 17 матчей во всех турнирах, но в активе полузащитнику никакого результативного действия, всего три желтых карточки.
Напомним, что руководство «Арсенала» согласно отпустить итальянца в другую команду, поскольку игрок не входит в планы тренерского штаба.
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