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  4. Игроки Шахтера – вне топ-3. Список бомбардиров УПЛ 2024/25 перед паузой
Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 18:01 |
52
0

Игроки Шахтера – вне топ-3. Список бомбардиров УПЛ 2024/25 перед паузой

Лучшим голеадором чемпионата Украины сейчас является Владислав Ванат (Динамо) – 10 голов

16 декабря 2024, 18:01 |
52
0
Игроки Шахтера – вне топ-3. Список бомбардиров УПЛ 2024/25 перед паузой
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

13–16 декабря состоялись матчи 17-го тура УПЛ 2024/25. Эти поединки сезона стали последними в 2024 году.

В заключительной встрече игровой недели между командами Динамо и Верес форвард бело-синих Владислав Ванат сумел поразить ворота соперников. Для него этот гол стал уже 10-м в текущем розыгрыше чемпионата.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ванат возглавляет список бомбардиров Украинской Премьер-лиги. На второй позиции с 9 мячами идет хавбек житомирского Полесья Алексей Гуцуляк.

Топ-3 замыкает нападающий Кривбасса Егор Твердохлеб с 8 голами. Егор ворвался в гонку голеадоров благодаря своей игре в последний месяц: с 9 ноября по 14 декабря криворожане провели 5 туров, добыли 4 победы и сыграли один раз вничью, а Твердохлеб оформил 7 голов, забивая минимум по одному в каждом из матчей.

В первой пятерке бомбардиров УПЛ 2024/25 также с 8 голами находятся Артем Бондаренко и Георгий Судаков из Шахтера.

Список бомбардиров УПЛ 2024/25 после 17-го тура:

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10 голов в 15 матчах. Игрок Динамо возглавил гонку бомбардиров УПЛ
Владислав Ванат Алексей Гуцуляк Егор Твердохлеб Артем Бондаренко Георгий Судаков Александр Назаренко (футболист) Амбросий Чачуа Игорь Краснопир Александр Филиппов Александр Зубков лучший бомбардир бомбардиры Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Полесье Житомир Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Александрия Рух Львов Карпаты Львов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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