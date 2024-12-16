Игроки Шахтера – вне топ-3. Список бомбардиров УПЛ 2024/25 перед паузой

13–16 декабря состоялись матчи 17-го тура УПЛ 2024/25. Эти поединки сезона стали последними в 2024 году.

В заключительной встрече игровой недели между командами Динамо и Верес форвард бело-синих Владислав Ванат сумел поразить ворота соперников. Для него этот гол стал уже 10-м в текущем розыгрыше чемпионата.

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Ванат возглавляет список бомбардиров Украинской Премьер-лиги. На второй позиции с 9 мячами идет хавбек житомирского Полесья Алексей Гуцуляк.

Топ-3 замыкает нападающий Кривбасса Егор Твердохлеб с 8 голами. Егор ворвался в гонку голеадоров благодаря своей игре в последний месяц: с 9 ноября по 14 декабря криворожане провели 5 туров, добыли 4 победы и сыграли один раз вничью, а Твердохлеб оформил 7 голов, забивая минимум по одному в каждом из матчей.

В первой пятерке бомбардиров УПЛ 2024/25 также с 8 голами находятся Артем Бондаренко и Георгий Судаков из Шахтера.

Список бомбардиров УПЛ 2024/25 после 17-го тура: