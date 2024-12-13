«Недопустимая ошибка». Реакция Сидорчука на карту Украины без Крыма
Полузащитник выразил свое недовольство
Полузащитник «Вестерло» и сборной Украины Сергей Сидорчук отреагировал на карту Украины без Крыма, которую продемонстрировала ФИФА во время жеребьевки квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу.
«Во время жеребьевки групп отбора к чемпионату мира ФИФА показали территорию Украины без Крыма, что является недопустимой ошибкой.
Крымский полуостров относится к территории Украины и является оккупированным, а не аннексированным. В этом важное отличие», – написал Сидорчук в социальных сетях.
Кстати, УАФ также высказалась по поводу подобной ситуации.
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