«Недопустимая ошибка». Реакция Сидорчука на карту Украины без Крыма

Полузащитник «Вестерло» и сборной Украины Сергей Сидорчук отреагировал на карту Украины без Крыма, которую продемонстрировала ФИФА во время жеребьевки квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу.

«Во время жеребьевки групп отбора к чемпионату мира ФИФА показали территорию Украины без Крыма, что является недопустимой ошибкой.

Крымский полуостров относится к территории Украины и является оккупированным, а не аннексированным. В этом важное отличие», – написал Сидорчук в социальных сетях.

Кстати, УАФ также высказалась по поводу подобной ситуации.