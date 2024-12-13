Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Недопустимая ошибка». Реакция Сидорчука на карту Украины без Крыма
Чемпионат мира
13 декабря 2024, 19:31 | Обновлено 13 декабря 2024, 20:45
955
0

«Недопустимая ошибка». Реакция Сидорчука на карту Украины без Крыма

Полузащитник выразил свое недовольство

13 декабря 2024, 19:31 | Обновлено 13 декабря 2024, 20:45
955
0
«Недопустимая ошибка». Реакция Сидорчука на карту Украины без Крыма
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Полузащитник «Вестерло» и сборной Украины Сергей Сидорчук отреагировал на карту Украины без Крыма, которую продемонстрировала ФИФА во время жеребьевки квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу.

«Во время жеребьевки групп отбора к чемпионату мира ФИФА показали территорию Украины без Крыма, что является недопустимой ошибкой.

Крымский полуостров относится к территории Украины и является оккупированным, а не аннексированным. В этом важное отличие», – написал Сидорчук в социальных сетях.

Кстати, УАФ также высказалась по поводу подобной ситуации.

По теме:
«Адаптироваться». Дешам – про жеребьевку квалификации на чемпионат мира
Карта без украинского Крыма. УАФ раскритиковала УЕФА и ФИФА
«Сильная Украина». Тренер Хорватии не в восторге от группы отбора ЧМ-2026
Сергей Сидорчук ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира сборная Украины по футболу Крым ФИФА УЕФА
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
Футбол | 12 декабря 2024, 20:24 7
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола

Савио разочаровал английский клуб

«Знаете, почему Фьюри победил Кличко?» Эксперт дал прогноз на бой Усика
Бокс | 13 декабря 2024, 11:22 0
«Знаете, почему Фьюри победил Кличко?» Эксперт дал прогноз на бой Усика
«Знаете, почему Фьюри победил Кличко?» Эксперт дал прогноз на бой Усика

Гарет Дэвис сравнил поединки украинских боксеров

«Спокойное первое место». Экс-вратарь сборной Украины – о жребии отбора ЧМ
Футбол | 13.12.2024, 14:34
«Спокойное первое место». Экс-вратарь сборной Украины – о жребии отбора ЧМ
«Спокойное первое место». Экс-вратарь сборной Украины – о жребии отбора ЧМ
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
Футбол | 13.12.2024, 13:54
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
Подарок собственными руками. Левый Берег обыграл Ворсклу в Полтаве
Футбол | 13.12.2024, 19:09
Подарок собственными руками. Левый Берег обыграл Ворсклу в Полтаве
Подарок собственными руками. Левый Берег обыграл Ворсклу в Полтаве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
13.12.2024, 01:54
Бокс
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
12.12.2024, 09:12 2
Бокс
ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро
ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро
13.12.2024, 03:51 3
Футбол
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
12.12.2024, 07:47 1
Бокс
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
11.12.2024, 17:25 7
Другие виды
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
11.12.2024, 22:49 4
Футбол
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
12.12.2024, 08:23 22
Футбол
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
11.12.2024, 23:07 9
Водные виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем