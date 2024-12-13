Карта без украинского Крыма. УАФ раскритиковала УЕФА и ФИФА

УАФ заявила о том, что отправила письмо в адрес ФИФА и УЕФА после инцидента во время жеребьевки группы отбора ЧМ-2026, где карту Украины показали без Крыма, который оккупирован россией.

УАФ раскритиковала УЕФА и ФИФА «за непоследовательную позицию».

«Обращаемся к вам, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность по поводу продемонстрированной 13 декабря 2024 года во время телевизионной трансляции церемонии жеребьевки европейского отбора к чемпионату мира по футболу ФИФА 2026 года инфографической карты Европы. На карте с обозначением стран, которые не могут пересекаться, была выделена территория Украины без АР Крым.

Учитывая ряд официальных решений и резолюций, принятых Советом ФИФА и Исполкомом УЕФА начиная с 2014 года, относительно территориальной целостности Украины и защиты футбольных стейкхолдеров нашей страны от захватнической политики российского террористического государства, в том числе относительно Автономной Республики Крым, официально презентованная ФИФА во время всемирной трансляции на многомиллионную аудиторию по всему миру, абсолютно неприемлема и выглядит как непоследовательная позиция ФИФА и УЕФА по описанному выше важному вопросу, учитывая продолжающуюся разрушительную захватническую войну, развязанную россией против Украины в XXI веке в самом центре Европы», – в частности, говорится в письме.