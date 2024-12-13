Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карта без украинского Крыма. УАФ раскритиковала УЕФА и ФИФА
Чемпионат мира
13 декабря 2024, 18:11 |
1159
3

Карта без украинского Крыма. УАФ раскритиковала УЕФА и ФИФА

Неприятный инцидент во время жеребьевки

13 декабря 2024, 18:11 |
1159
3
Карта без украинского Крыма. УАФ раскритиковала УЕФА и ФИФА
VOA

УАФ заявила о том, что отправила письмо в адрес ФИФА и УЕФА после инцидента во время жеребьевки группы отбора ЧМ-2026, где карту Украины показали без Крыма, который оккупирован россией.

УАФ раскритиковала УЕФА и ФИФА «за непоследовательную позицию».

«Обращаемся к вам, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность по поводу продемонстрированной 13 декабря 2024 года во время телевизионной трансляции церемонии жеребьевки европейского отбора к чемпионату мира по футболу ФИФА 2026 года инфографической карты Европы. На карте с обозначением стран, которые не могут пересекаться, была выделена территория Украины без АР Крым.

Учитывая ряд официальных решений и резолюций, принятых Советом ФИФА и Исполкомом УЕФА начиная с 2014 года, относительно территориальной целостности Украины и защиты футбольных стейкхолдеров нашей страны от захватнической политики российского террористического государства, в том числе относительно Автономной Республики Крым, официально презентованная ФИФА во время всемирной трансляции на многомиллионную аудиторию по всему миру, абсолютно неприемлема и выглядит как непоследовательная позиция ФИФА и УЕФА по описанному выше важному вопросу, учитывая продолжающуюся разрушительную захватническую войну, развязанную россией против Украины в XXI веке в самом центре Европы», – в частности, говорится в письме.

По теме:
«Поздравляю тебя, Шева!» Ребров обратился к нынешнему главе УАФ
Александр УСИК: «Шева! Шева! Шева! Ауф, ауф! Вот так!»
ФОТО. Очередной зашкварь. ФИФА показала карту Украины без Крыма
российско-украинская война Крым УЕФА ФИФА Украинская ассоциация футбола
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро
Футбол | 13 декабря 2024, 03:51 3
ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро
ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро

Невероятная история жизненного падения Асамоа Гьяна

У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
Футбол | 12 декабря 2024, 22:48 0
У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы

Артем вышел на поле во втором тайме

«Спокойное первое место». Экс-вратарь сборной Украины – о жребии отбора ЧМ
Футбол | 13.12.2024, 14:34
«Спокойное первое место». Экс-вратарь сборной Украины – о жребии отбора ЧМ
«Спокойное первое место». Экс-вратарь сборной Украины – о жребии отбора ЧМ
Вальядолид – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 13.12.2024, 17:35
Вальядолид – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вальядолид – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
Футбол | 12.12.2024, 20:24
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
 Дикі племена з боліт справедливо отримали підсрачника у спорті, культурі, політиці. А в Фіфа є засланий кацапськи козачок. Потрібно йому добренько дати по шапці, що аж рашистський пердак лопнув.
Ответить
+1
Saar
Підари
Ответить
0
TolsTIyELF
Гермафродизированные пида"фицированные лошки шевченко ребров и их уаф против уефашных выродков систематически гнобящих Украину. Это объявление войны и открытое признание в поддержке врагов нашей страны со стороны том чиновников европейского футбола.
Какой футбол, ребята? Про нормальных судей забудьте. Эти уродов можно только ломать. А гермафродизированые судаковы и шапоренки на такое не способны. Одна надежда на Мудрика, и других нормальных игроков что они выдержать давление. 
Слава Україні! Ми переможемо! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
13.12.2024, 01:54
Бокс
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
12.12.2024, 19:29 4
Бокс
КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
12.12.2024, 03:45 2
Бокс
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
12.12.2024, 07:47 1
Бокс
Палмер дал понять Челси, что хочет покинуть клуб. Известна причина
Палмер дал понять Челси, что хочет покинуть клуб. Известна причина
12.12.2024, 03:52 1
Футбол
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
13.12.2024, 13:54 75
Футбол
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
11.12.2024, 17:55 2
Футбол
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
11.12.2024, 22:49 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем