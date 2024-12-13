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  4. «Он похож на боксера». Экс-тренер Динамо раскритиковал игрока клуба
Лига Европы
13 декабря 2024, 10:36 |
1611
5

«Он похож на боксера». Экс-тренер Динамо раскритиковал игрока клуба

Йожеф Сабо прокомментировал действия Дениса Попова в матче с «Реал Сосьедад»

13 декабря 2024, 10:36 |
1611
5
«Он похож на боксера». Экс-тренер Динамо раскритиковал игрока клуба
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил игру защитника Дениса Попова в поединке шестого тура Лиги Европы против «Реал Сосьедад»:

«Он тяжелый и больше похож на боксера, а не на футболиста… И по поводу пенальти… Ну как можно бить по ногам оппонента, который к твоим воротам и к тебе уже повернулся спиной, и начинает выходить со штрафной площадки? Выпихни аккуратно этого соперника, и все», – прокомментировал Сабо.

Киевское «Динамо» занимает последнее, 36-е место, в турнирной таблице Лиги Европы – в активе клуба ноль баллов. Следующий поединок в турнире подопечные Александра Шовковского проведут против турецкого «Галатасарая» на выезде 21 января.

Ранее сообщалось, что Йожеф Сабо остался недоволен действиями игроков в матче Лиги Европы.

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Лига Европы Динамо Киев Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо Йожеф Сабо Денис Попов
Микола Титюк Источник: Footboom
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Перець
Сутулий і Попов лев і тигр матчу 
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0
AK.228
Ну вьебал зятьку неплохо 😂😂
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-1
AK.228
Ну последние игры в УПЛ вроде были у него неплохие … но это УПЛ
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-1
BATI-GOOOOOL
Останнім часом мені Попов подобається серед захісників Динамо, якщо їх так можна називати бо м'ячів повну торбу залетає.
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-2
zelc006
Клоун дебіловатої наружності. Цій Жопов хочаб прізвище українизував, як зараз усі справжні українці роблять...
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-4
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