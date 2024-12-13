«Он похож на боксера». Экс-тренер Динамо раскритиковал игрока клуба

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил игру защитника Дениса Попова в поединке шестого тура Лиги Европы против «Реал Сосьедад»:

«Он тяжелый и больше похож на боксера, а не на футболиста… И по поводу пенальти… Ну как можно бить по ногам оппонента, который к твоим воротам и к тебе уже повернулся спиной, и начинает выходить со штрафной площадки? Выпихни аккуратно этого соперника, и все», – прокомментировал Сабо.

Киевское «Динамо» занимает последнее, 36-е место, в турнирной таблице Лиги Европы – в активе клуба ноль баллов. Следующий поединок в турнире подопечные Александра Шовковского проведут против турецкого «Галатасарая» на выезде 21 января.

Ранее сообщалось, что Йожеф Сабо остался недоволен действиями игроков в матче Лиги Европы.