«Он похож на боксера». Экс-тренер Динамо раскритиковал игрока клуба
Йожеф Сабо прокомментировал действия Дениса Попова в матче с «Реал Сосьедад»
Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил игру защитника Дениса Попова в поединке шестого тура Лиги Европы против «Реал Сосьедад»:
«Он тяжелый и больше похож на боксера, а не на футболиста… И по поводу пенальти… Ну как можно бить по ногам оппонента, который к твоим воротам и к тебе уже повернулся спиной, и начинает выходить со штрафной площадки? Выпихни аккуратно этого соперника, и все», – прокомментировал Сабо.
Киевское «Динамо» занимает последнее, 36-е место, в турнирной таблице Лиги Европы – в активе клуба ноль баллов. Следующий поединок в турнире подопечные Александра Шовковского проведут против турецкого «Галатасарая» на выезде 21 января.
Ранее сообщалось, что Йожеф Сабо остался недоволен действиями игроков в матче Лиги Европы.
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