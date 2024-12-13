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  4. Йожеф САБО: Что осталось от Динамо? Соперник переехал нашу команду»
Лига Европы
13 декабря 2024, 09:53 |
495
0

Йожеф САБО: Что осталось от Динамо? Соперник переехал нашу команду»

Бывший тренер киевского клуба оценил поражение подопечных Александра Шовковского

13 декабря 2024, 09:53 |
495
0
Йожеф САБО: Что осталось от Динамо? Соперник переехал нашу команду»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал поражение украинской команды в Лиге Европы от «Реал Сосьедад» (0:3):

«У меня только один вопрос после увиденного – что осталось от киевского «Динамо»? – отметил Сабо. – «Реал Сосьедад» буквально переехал нашу команду!

Такое впечатление было, что на первый тайм на поле вышел только Бущан, а все остальные динамовцы остались в раздевалке. У испанской команды было все – скорость, техника, прессинг, перехват. Интересно, что в перерыве я совершенно верно предсказал, что будет дальше – что «Реал Сосьедад» сменит полкоманды, успокоит игру, снимет прессинг, то есть согласится на счет 3:0. А зачем им добывать большее?

Нет мастерства, и все. Я не знаю, как сейчас проводят тренировки. В то время, когда я играл, а также, когда я тренировал «Динамо», философия была такова: недостаточное мастерство ты должен компенсировать физикой, быть в этом компоненте на голову выше соперников, и останавливать их желательно подальше от своей штрафной», – считает Сабо.

Ранее сообщалось, что голкипер «Динамо» Георгий Бущан получил самую высокую оценку среди всех игроков.

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Микола Титюк Источник: Footboom
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