Йожеф САБО: Что осталось от Динамо? Соперник переехал нашу команду»

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал поражение украинской команды в Лиге Европы от «Реал Сосьедад» (0:3):

«У меня только один вопрос после увиденного – что осталось от киевского «Динамо»? – отметил Сабо. – «Реал Сосьедад» буквально переехал нашу команду!

Такое впечатление было, что на первый тайм на поле вышел только Бущан, а все остальные динамовцы остались в раздевалке. У испанской команды было все – скорость, техника, прессинг, перехват. Интересно, что в перерыве я совершенно верно предсказал, что будет дальше – что «Реал Сосьедад» сменит полкоманды, успокоит игру, снимет прессинг, то есть согласится на счет 3:0. А зачем им добывать большее?

Нет мастерства, и все. Я не знаю, как сейчас проводят тренировки. В то время, когда я играл, а также, когда я тренировал «Динамо», философия была такова: недостаточное мастерство ты должен компенсировать физикой, быть в этом компоненте на голову выше соперников, и останавливать их желательно подальше от своей штрафной», – считает Сабо.

Ранее сообщалось, что голкипер «Динамо» Георгий Бущан получил самую высокую оценку среди всех игроков.