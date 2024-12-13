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Лига Европы
13 декабря 2024, 02:35 | Обновлено 13 декабря 2024, 03:22
340
0

Кто герой матча? Названы оценки игроков Динамо за поражение в ЛЕ

12 декабря киевский клуб уступил со счетом 0:3 клубу «Реал Сосьедад»

13 декабря 2024, 02:35 | Обновлено 13 декабря 2024, 03:22
340
0
Кто герой матча? Названы оценки игроков Динамо за поражение в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 12 декабря, киевское «Динамо» в рамках шестого тура Лиги Европы провело поединок против клуба «Реал Сосьедад».

Футбольное противостояние прошло в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Как результат, испанская команда без проблем разобралась с «Динамо», закончился поединок со счетом 3:0.

Статистический портал WhoScored после матча оценил выступления каждого участника поединка. Лучший балл получил голкипер киевского клуба Георгий Бущан, парировавший удар с пенальти – 9.3. Всего за 90 минут вратарь выполнил 11 сейвов.

Худшим игроком матча Портал определил защитника «Динамо» Александра Караваева – 5.7.

Среди футболистов «Реал Сосьедад» лучший игрок – Йон Андер Оласагасти, получивший рейтинг 8.6. На счету игрока результативная передача.

Оценки матча «Реал Сосьедад» – «Динамо» от WhoScored

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WhoScored Динамо Киев Реал Сосьедад Лига Европы Реал Сосьедад - Динамо Георгий Бущан Александр Караваев
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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