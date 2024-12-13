Кто герой матча? Названы оценки игроков Динамо за поражение в ЛЕ
12 декабря киевский клуб уступил со счетом 0:3 клубу «Реал Сосьедад»
В четверг, 12 декабря, киевское «Динамо» в рамках шестого тура Лиги Европы провело поединок против клуба «Реал Сосьедад».
Футбольное противостояние прошло в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта».
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Как результат, испанская команда без проблем разобралась с «Динамо», закончился поединок со счетом 3:0.
Статистический портал WhoScored после матча оценил выступления каждого участника поединка. Лучший балл получил голкипер киевского клуба Георгий Бущан, парировавший удар с пенальти – 9.3. Всего за 90 минут вратарь выполнил 11 сейвов.
Худшим игроком матча Портал определил защитника «Динамо» Александра Караваева – 5.7.
Среди футболистов «Реал Сосьедад» лучший игрок – Йон Андер Оласагасти, получивший рейтинг 8.6. На счету игрока результативная передача.
Оценки матча «Реал Сосьедад» – «Динамо» от WhoScored
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