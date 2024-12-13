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Лига Европы
Лион
12.12.2024 22:00 – FT 3 : 2
Айнтрахт Ф
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Лига Европы
13 декабря 2024, 01:28 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:29
17
0

Лион – Айнтрахт Ф – 3:2. Удаление тренера в конце матча. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги Европы

13 декабря 2024, 01:28 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:29
17
0
Лион – Айнтрахт Ф – 3:2. Удаление тренера в конце матча. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря в рамках 6-го тура Лиги Европы состоялся матч между командами «Лион» и «Айнтрахт».

Поединок проходил на стадионе «Парк Олимпик Лион» в Лионе. Игра завершилась победой «Лиона» со счетом 3:2.

Лига Европы. 6 тур. 12 декабря

«Лион» – «Айнтрахт» – 3:2

Голы: Шерки 27, Фофана 50, Нуама, 54 – Кнауфф 18, Мармош, 85

Удаление: Дино Топпмеллер, 90+8 (Тренер Айнтрахта)

Видеообзор матча:

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Айнтрахт Ф).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Нуама (Лион).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Фофана (Лион).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Лион).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Фарес Шаиби (Айнтрахт Ф).
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Лион Айнтрахт Лига Европы видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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