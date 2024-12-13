12 декабря в рамках 6-го тура Лиги Европы состоялся матч между командами «Лион» и «Айнтрахт».

Поединок проходил на стадионе «Парк Олимпик Лион» в Лионе. Игра завершилась победой «Лиона» со счетом 3:2.

Лига Европы. 6 тур. 12 декабря

«Лион» – «Айнтрахт» – 3:2

Голы: Шерки 27, Фофана 50, Нуама, 54 – Кнауфф 18, Мармош, 85

Удаление: Дино Топпмеллер, 90+8 (Тренер Айнтрахта)

Видеообзор матча: