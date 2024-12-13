12.12.2024 19:45 – FT 1 : 4
Лига конференций13 декабря 2024, 01:10 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:15
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Олимпия Любляна – Серкль Брюгге – 1:4. Удаление посреди матча. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги конференций
13 декабря 2024, 01:10 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:15
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12 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Олимпия Любляна» и «Серкль Брюгге».
Игра проходила на стадионе «Стожице» в Любляне и завершилась победой гостей со счетом 4:1.
Лига конференций. 5 тур. 12 декабря
«Олимпия Любляна» – «Серкль Брюгге» – 1:4
Голы: Бланко, 5 – Олайгбе 2, Августо 24, 81, Денки, 72
Удаление: Талиссон, 48
Видеообзор матча:
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Казим Олаигбе (Серкль Брюгге).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Кевен Данке (Серкль Брюгге).
48’
Thalisson (Олимпия Любляна) получает красную карточку.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Аугусто (Серкль Брюгге).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Бланко (Олимпия Любляна).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Казим Олаигбе (Серкль Брюгге).
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