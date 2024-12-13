12 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Олимпия Любляна» и «Серкль Брюгге».

Игра проходила на стадионе «Стожице» в Любляне и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Лига конференций. 5 тур. 12 декабря

«Олимпия Любляна» – «Серкль Брюгге» – 1:4

Голы: Бланко, 5 – Олайгбе 2, Августо 24, 81, Денки, 72

Удаление: Талиссон, 48

Видеообзор матча: