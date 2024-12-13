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Лига конференций
Ноа
12.12.2024 19:45 – FT 1 : 3
АПОЭЛ
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Лига чемпионов
13 декабря 2024, 01:00 |
20
0

Ноа – АПОЭЛ – 1:3. Забили два гола после 89-й. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги конференций

13 декабря 2024, 01:00 |
20
0
Ноа – АПОЭЛ – 1:3. Забили два гола после 89-й. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Ноа» и «АПОЭЛ».

Игра проходила на стадионе «им. Вазгена Саргсяна» в Ереване и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Лига конференций. 5 тур. 12 декабря

«Ноа» – «АПОЭЛ» – 1:2

Голы: Айас, 45+4 – Костадинов 89, Абагна, 90+3

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Абагна (АПОЭЛ).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Георги Костадинов (АПОЭЛ).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Айас (Ноа).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Иссам Шебак (АПОЭЛ).
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Ноа Ереван АПОЭЛ Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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