Лига чемпионов13 декабря 2024, 01:00 |
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Ноа – АПОЭЛ – 1:3. Забили два гола после 89-й. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги конференций
13 декабря 2024, 01:00 |
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12 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Ноа» и «АПОЭЛ».
Игра проходила на стадионе «им. Вазгена Саргсяна» в Ереване и завершилась победой гостей со счетом 3:1.
Лига конференций. 5 тур. 12 декабря
«Ноа» – «АПОЭЛ» – 1:2
Голы: Айас, 45+4 – Костадинов 89, Абагна, 90+3
Видеообзор матча:
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Абагна (АПОЭЛ).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Георги Костадинов (АПОЭЛ).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Айас (Ноа).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Иссам Шебак (АПОЭЛ).
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