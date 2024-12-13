12 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Ноа» и «АПОЭЛ».

Игра проходила на стадионе «им. Вазгена Саргсяна» в Ереване и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Лига конференций. 5 тур. 12 декабря

«Ноа» – «АПОЭЛ» – 1:2

Голы: Айас, 45+4 – Костадинов 89, Абагна, 90+3

Видеообзор матча: