12.12.2024 19:45 – FT 2 : 0
Лига конференций13 декабря 2024, 00:36 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:39
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Копенгаген – Хартс – 2:0. Пенальти Дикса. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги конференций
13 декабря 2024, 00:36 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:39
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12 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Копенгаген» и «Хартс».
Игра проходила на стадионе «Паркен Стэдиум» в Копенгагене и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Лига конференций. 5 тур. 12 декабря
«Копенгаген» – «Хартс» – 2:0
Голы: Шейха 48, Дикс, 78 (пен.)
Видеообзор матча:
События матча
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин Дикс (Копенгаген).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Шейха (Копенгаген).
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