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Копенгаген
12.12.2024 19:45 – FT 2 : 0
Хартс
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Лига конференций
13 декабря 2024, 00:36 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:39
6
0

Копенгаген – Хартс – 2:0. Пенальти Дикса. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги конференций

13 декабря 2024, 00:36 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:39
6
0
Копенгаген – Хартс – 2:0. Пенальти Дикса. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Копенгаген» и «Хартс».

Игра проходила на стадионе «Паркен Стэдиум» в Копенгагене и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Лига конференций. 5 тур. 12 декабря

«Копенгаген» – «Хартс» – 2:0

Голы: Шейха 48, Дикс, 78 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин Дикс (Копенгаген).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Шейха (Копенгаген).
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Копенгаген Хартс Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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