12 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Копенгаген» и «Хартс».

Игра проходила на стадионе «Паркен Стэдиум» в Копенгагене и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Лига конференций. 5 тур. 12 декабря

«Копенгаген» – «Хартс» – 2:0

Голы: Шейха 48, Дикс, 78 (пен.)

Видеообзор матча: