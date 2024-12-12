12 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Петрокуб» и «Бетис».

Игра проходила на стадионе «Зимбру» в Кишиневе и завершилась победой «Бетиса» со счетом 1:0.

Лига конференций. 5 тур. 12 декабря

«Петрокуб» – «Бетис» – 0:1

Гол: Бакамбу, 54

Видеообзор матча: