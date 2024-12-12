Лига конференций12 декабря 2024, 23:42 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:43
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Петрокуб – Бетис – 0:1. Офсайд на 88-й минуте. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги конференций
12 декабря 2024, 23:42 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:43
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12 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Петрокуб» и «Бетис».
Игра проходила на стадионе «Зимбру» в Кишиневе и завершилась победой «Бетиса» со счетом 1:0.
Лига конференций. 5 тур. 12 декабря
«Петрокуб» – «Бетис» – 0:1
Гол: Бакамбу, 54
Видеообзор матча:
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Бакамбу (Бетис).
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