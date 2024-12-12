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Лига конференций
Петрокуб
12.12.2024 19:45 – FT 0 : 1
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
12 декабря 2024, 23:42 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:43
40
0

Петрокуб – Бетис – 0:1. Офсайд на 88-й минуте. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги конференций

12 декабря 2024, 23:42 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:43
40
0
Петрокуб – Бетис – 0:1. Офсайд на 88-й минуте. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Петрокуб» и «Бетис».

Игра проходила на стадионе «Зимбру» в Кишиневе и завершилась победой «Бетиса» со счетом 1:0.

Лига конференций. 5 тур. 12 декабря

«Петрокуб» – «Бетис» – 0:1

Гол: Бакамбу, 54

Видеообзор матча:

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Бакамбу (Бетис).
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Петрокуб Хынчешты Бетис Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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