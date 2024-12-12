Есть время до января. В Реале не могут побороть эпидемию травм

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес недоволен ситуаций с травмами игроков в клубе.

Ситуация усугубилась после получения Килианом Мбаппе повреждения в матче с «Аталантой». В клубе начали рассматривать все процессы, связанные с тренировкой, питанием и восстановлением игроков. В клубе понимают, что календарь матчей действительно пагубно влияет на футболистов, но исправить его в Мадриде не в силах, потому они ищут другое решение.

Флорентино Перес нанял нового диетолога для команды, который следит за питанием всех игроков. Это не подняло оптимизм среди футболистов, которые не особо доверяют методам физтренера Пинтуса, ранее считавшимся одним из лучших специалистов в своей области. Но вину спихивают не только на Пинтуса, а и на медотдел с физиотерапевтами. Два вышеуказанных отдела напряжены больше всего. Они видят не только печальность ситуации в лазарете, а и то, как игроки теряют к ним доверие.

В клубе также не особо уверены в координации проделанной работы в клубе и за его пределами игроками в одиночку. К Анчелотти, который по ощущениям некоторых, начинает наигрывать только восстановившихся игроков раньше разрешенного срока, тоже есть вопросы. В конечном итоге, вся эта напряженная ситуация создает хаос внутри команды.

В клубе ждут зимний перерыв, если с января ничего не поменяется, то будут приниматься сложные решения. Скорее всего, это увольнения.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может пропустить финал Межконтинентального кубка.