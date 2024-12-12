Тяжелые новости для Реала. Мбаппе может пропустить финал кубка

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рискует пропустить финал Межконтинентального кубка, сообщает Мигель Анхель Диас.

25-летний страйкер точно пропустит матч чемпионата Испании против «Райо Вальекано», а его участие в финале кубка стоит под большим вопросом. Матч состоится в Дохе 18 декабря в 19:00 по киевскому времени.

Там мадридцы встретятся с победителем пары «Пачука» – «Аль-Ахли».

Ранее сообщалось, что «Реал» официально сообщил о травме Мбаппе.