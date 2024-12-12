Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тяжелые новости для Реала. Мбаппе может пропустить финал кубка
Испания
12 декабря 2024, 16:05 |
658
0

Тяжелые новости для Реала. Мбаппе может пропустить финал кубка

Килиан Мбаппе рискует пропустить финал Межконтинентального кубка

12 декабря 2024, 16:05 |
658
0
Тяжелые новости для Реала. Мбаппе может пропустить финал кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рискует пропустить финал Межконтинентального кубка, сообщает Мигель Анхель Диас.

25-летний страйкер точно пропустит матч чемпионата Испании против «Райо Вальекано», а его участие в финале кубка стоит под большим вопросом. Матч состоится в Дохе 18 декабря в 19:00 по киевскому времени.

Там мадридцы встретятся с победителем пары «Пачука» – «Аль-Ахли».

Ранее сообщалось, что «Реал» официально сообщил о травме Мбаппе.

По теме:
Реал сообщил подробности про травму Мбаппе
В Барселоне заверили, что зарегистрируют Дани Ольмо
Звездные защитники. Реал определил свои цели на трансферном рынке
Килиан Мбаппе травма Реал Мадрид Межконтинентальный кубок по футболу Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига Пачука Аль-Ахли Джидда
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шаблий признался, где продолжит карьеру Кривцов после ухода из Интер Майами
Футбол | 12 декабря 2024, 15:37 0
Шаблий признался, где продолжит карьеру Кривцов после ухода из Интер Майами
Шаблий признался, где продолжит карьеру Кривцов после ухода из Интер Майами

Агент заявил, что приоритетным вариантом остается чемпионат США

БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
Бокс | 12 декабря 2024, 09:12 0
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»

Мартин предвидит победу Тайсона

Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
Футбол | 11.12.2024, 22:49
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Футбол | 12.12.2024, 08:23
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Юрий СЕЛЕЗНЕВ: «Не может Судаков стоить 100 млн евро»
Футбол | 12.12.2024, 12:16
Юрий СЕЛЕЗНЕВ: «Не может Судаков стоить 100 млн евро»
Юрий СЕЛЕЗНЕВ: «Не может Судаков стоить 100 млн евро»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
11.12.2024, 23:07 7
Водные виды
Реал и Ман Сити могут произвести обмен звездами. В нем фигурирует Холанд
Реал и Ман Сити могут произвести обмен звездами. В нем фигурирует Холанд
10.12.2024, 21:08 2
Футбол
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
11.12.2024, 17:55 1
Футбол
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
12.12.2024, 07:47
Бокс
В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?
В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?
11.12.2024, 11:14 1
Бокс
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
11.12.2024, 04:05 22
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?
11.12.2024, 06:23 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем