Реал сообщил подробности про травму Мбаппе

Мадридский «Реал» подтверждает, что французский нападающий Килиан Мбаппе получил повреждение левого бедра и пройдет более детальное обследование.

Сроки восстановление 25-летнего нападающего не известны. Свое повреждение игрок получил в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Аталанта» и был замене в середине первого тайма. Француз в том матче успел отличиться забитым голом.

Ранее сообщалось, что «Реал» определился со своими целями на трансферном рынке.