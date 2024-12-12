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Испания
12 декабря 2024, 15:41 | Обновлено 12 декабря 2024, 15:48
968
0

Реал сообщил подробности про травму Мбаппе

Килиан Мбаппе получил повреждение в матче против «Аталанты»

12 декабря 2024, 15:41 | Обновлено 12 декабря 2024, 15:48
968
0
Реал сообщил подробности про травму Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» подтверждает, что французский нападающий Килиан Мбаппе получил повреждение левого бедра и пройдет более детальное обследование.

Сроки восстановление 25-летнего нападающего не известны. Свое повреждение игрок получил в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Аталанта» и был замене в середине первого тайма. Француз в том матче успел отличиться забитым голом.

Ранее сообщалось, что «Реал» определился со своими целями на трансферном рынке.

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Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Килиан Мбаппе травма травма бедра Ла Лига Лига чемпионов Аталанта
Данііл Киріяка Источник: ФК Реал Мадрид
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