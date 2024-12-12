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Испания
12 декабря 2024, 15:01 |
333
0

Звездные защитники. Реал определил свои цели на трансферном рынке

Ими являются Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Трент Александер-Арнольд и Кристиан Ромеро

12 декабря 2024, 15:01 |
333
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Звездные защитники. Реал определил свои цели на трансферном рынке
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро

В мадридском «Реале» определили 4 футболистов, которые могут стать усилением обороны команды. Все они играют в Английской Премьер-лиге. Ими являются:

  • Кристиан Ромеро (Аргентина, Тоттенхэм);
  • Лисандро Мартинес (Аргентина, Манчестер Юнайтед);
  • Трент Александер-Арнольд (Англия, Ливерпуль);
  • Диогу Далот (Португалия, Манчестер Юнайтед).

Самым легким подписанием может стать Лисандро Мартинес, которого особо не держат в Манчестере.

Ранее сообщалось, что «Реал» одолел «Аталанту».

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Данііл Киріяка Источник: Daily Mail
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