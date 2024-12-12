Звездные защитники. Реал определил свои цели на трансферном рынке

В мадридском «Реале» определили 4 футболистов, которые могут стать усилением обороны команды. Все они играют в Английской Премьер-лиге. Ими являются:

Кристиан Ромеро (Аргентина, Тоттенхэм);

Лисандро Мартинес (Аргентина, Манчестер Юнайтед);

Трент Александер-Арнольд (Англия, Ливерпуль);

Диогу Далот (Португалия, Манчестер Юнайтед).

Самым легким подписанием может стать Лисандро Мартинес, которого особо не держат в Манчестере.

Ранее сообщалось, что «Реал» одолел «Аталанту».