Испания12 декабря 2024, 15:01 |
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Звездные защитники. Реал определил свои цели на трансферном рынке
Ими являются Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Трент Александер-Арнольд и Кристиан Ромеро
12 декабря 2024, 15:01 |
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В мадридском «Реале» определили 4 футболистов, которые могут стать усилением обороны команды. Все они играют в Английской Премьер-лиге. Ими являются:
- Кристиан Ромеро (Аргентина, Тоттенхэм);
- Лисандро Мартинес (Аргентина, Манчестер Юнайтед);
- Трент Александер-Арнольд (Англия, Ливерпуль);
- Диогу Далот (Португалия, Манчестер Юнайтед).
Самым легким подписанием может стать Лисандро Мартинес, которого особо не держат в Манчестере.
Ранее сообщалось, что «Реал» одолел «Аталанту».
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