Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАОК – Ференцварош – 5:0. Разгром в Лиге Европы. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
ПАОК
12.12.2024 19:45 – FT 5 : 0
Ференцварош
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
12 декабря 2024, 23:00 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:11
84
0

ПАОК – Ференцварош – 5:0. Разгром в Лиге Европы. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги Европы

12 декабря 2024, 23:00 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:11
84
0
ПАОК – Ференцварош – 5:0. Разгром в Лиге Европы. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря в рамках 6-го тура Лиги Европы состоялся матч между командами «ПАОК» и «Ференцварош».

Поединок проходил на стадионе «Тумба» в Салониках. Игра завершилась разгромной победой «ПАОКа» со счетом 5:0.

Лига Европы. 6 тур. 12 декабря

«ПАОК» – «Ференцварош» – 5:0

Голы: Тайсон 10, Льямас 29, Чалов 76, Живкович 80, Десподов, 89

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Кирил Десподов (ПАОК).
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрия Живкович (ПАОК).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Федор Чалов (ПАОК).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Брандон (ПАОК).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Тайсон (ПАОК).
По теме:
ВИДЕО. Лучший хайлайт тайма. Как Попов влетел ногой в лицо Биловара
У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
ВИДЕО. Ожидаемый разгром. Реал Сосьедад уже забил Динамо третий гол
ПАОК Ференцварош Лига Европы видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта
Футбол | 12 декабря 2024, 08:37 8
Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта
Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта

В американском бейсболе платят бешеные деньги

Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
Бокс | 12 декабря 2024, 07:47 1
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание

Владимир хочет стать самым старшим чемпионом в истории

КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
Бокс | 12.12.2024, 03:45
КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
Реал Сосьедад – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 12.12.2024, 22:54
Реал Сосьедад – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал Сосьедад – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Гукеш из Индии стал чемпионом мира по шахматам, выиграв матч у китайца Дина
Другие виды | 12.12.2024, 15:30
Гукеш из Индии стал чемпионом мира по шахматам, выиграв матч у китайца Дина
Гукеш из Индии стал чемпионом мира по шахматам, выиграв матч у китайца Дина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
10.12.2024, 17:11 15
Футбол
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
11.12.2024, 23:07 7
Водные виды
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
11.12.2024, 08:48 41
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
11.12.2024, 04:05 22
Футбол
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
12.12.2024, 09:12 1
Бокс
Промоутер рассказал, с кем Кличко точно не выйдет в ринг
Промоутер рассказал, с кем Кличко точно не выйдет в ринг
10.12.2024, 21:28 2
Бокс
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
10.12.2024, 19:59 13
Футбол
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
11.12.2024, 22:49 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем