12.12.2024 19:45 – FT 5 : 0
Лига Европы12 декабря 2024, 23:00 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:11
84
0
ПАОК – Ференцварош – 5:0. Разгром в Лиге Европы. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги Европы
12 декабря 2024, 23:00 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:11
84
0
12 декабря в рамках 6-го тура Лиги Европы состоялся матч между командами «ПАОК» и «Ференцварош».
Поединок проходил на стадионе «Тумба» в Салониках. Игра завершилась разгромной победой «ПАОКа» со счетом 5:0.
Лига Европы. 6 тур. 12 декабря
«ПАОК» – «Ференцварош» – 5:0
Голы: Тайсон 10, Льямас 29, Чалов 76, Живкович 80, Десподов, 89
Видеообзор матча:
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Кирил Десподов (ПАОК).
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрия Живкович (ПАОК).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Федор Чалов (ПАОК).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Брандон (ПАОК).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Тайсон (ПАОК).
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