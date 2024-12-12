12 декабря в рамках 6-го тура Лиги Европы состоялся матч между командами «ПАОК» и «Ференцварош».

Поединок проходил на стадионе «Тумба» в Салониках. Игра завершилась разгромной победой «ПАОКа» со счетом 5:0.

Лига Европы. 6 тур. 12 декабря

«ПАОК» – «Ференцварош» – 5:0

Голы: Тайсон 10, Льямас 29, Чалов 76, Живкович 80, Десподов, 89

Видеообзор матча: