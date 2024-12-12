12 декабря в рамках 6-го тура Лиги Европы состоялся матч между командами «Лудогорец» и «АЗ Алкмаар».

Поединок проходил на стадионе «Хувефарма Арена» в Разграде. Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.

Лига Европы. 6 тур. 12 декабря

«Лудогорец» – «АЗ Алкмаар» – 2:2

Голы: вен Боммел 14, Майкума, 19 – Чочев 61, Дуа, 63

Видеообзор матча: