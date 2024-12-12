12.12.2024 19:45 – FT 2 : 2
Лига Европы12 декабря 2024, 23:07 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:16
28
0
Лудогорец – АЗ Алкмаар – 2:2. Сравняли за 2 минуты. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги Европы
12 декабря 2024, 23:07 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:16
28
0
12 декабря в рамках 6-го тура Лиги Европы состоялся матч между командами «Лудогорец» и «АЗ Алкмаар».
Поединок проходил на стадионе «Хувефарма Арена» в Разграде. Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.
Лига Европы. 6 тур. 12 декабря
«Лудогорец» – «АЗ Алкмаар» – 2:2
Голы: вен Боммел 14, Майкума, 19 – Чочев 61, Дуа, 63
Видеообзор матча:
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Квадво Дуа (Лудогорец).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Ивайло Чочев (Лудогорец).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Сейя Майкума (АЗ Алкмаар).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен ван Боммель (АЗ Алкмаар).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 декабря 2024, 03:08 0
У Златана были плохие отношения с Эдинсоном Кавани
Футбол | 12 декабря 2024, 20:50 52
12 декабря киевляне начнут матч 6-го тура еврокубка против испанцев в 22:00 по Киеву
Бокс | 12.12.2024, 03:25
Футбол | 12.12.2024, 08:37
Футбол | 12.12.2024, 22:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.12.2024, 17:10 2
10.12.2024, 21:28 2
10.12.2024, 19:59 13
11.12.2024, 17:55 2
11.12.2024, 17:25 6
12.12.2024, 13:01
12.12.2024, 08:23 16
11.12.2024, 22:49 3