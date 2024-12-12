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Лига Европы
Лудогорец
12.12.2024 19:45 – FT 2 : 2
АЗ Алкмаар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
12 декабря 2024, 23:07 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:16
28
0

Лудогорец – АЗ Алкмаар – 2:2. Сравняли за 2 минуты. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги Европы

12 декабря 2024, 23:07 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:16
28
0
Лудогорец – АЗ Алкмаар – 2:2. Сравняли за 2 минуты. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря в рамках 6-го тура Лиги Европы состоялся матч между командами «Лудогорец» и «АЗ Алкмаар».

Поединок проходил на стадионе «Хувефарма Арена» в Разграде. Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.

Лига Европы. 6 тур. 12 декабря

«Лудогорец» – «АЗ Алкмаар» – 2:2

Голы: вен Боммел 14, Майкума, 19 – Чочев 61, Дуа, 63

Видеообзор матча:

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Квадво Дуа (Лудогорец).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Ивайло Чочев (Лудогорец).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Сейя Майкума (АЗ Алкмаар).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен ван Боммель (АЗ Алкмаар).
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Лудогорец АЗ Алкмаар Лига Европы видео голов и обзор Игор Йовичевич
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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