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  4. Составы на матч Рома – Брага. Раньери оставил Довбика на скамейке запасных
Лига Европы
12 декабря 2024, 19:02 |
515
1

Составы на матч Рома – Брага. Раньери оставил Довбика на скамейке запасных

Поединок 6-го тура Лиги Европы состоится 12 декабря в 19:45 по Киеву

12 декабря 2024, 19:02 |
515
1
Составы на матч Рома – Брага. Раньери оставил Довбика на скамейке запасных
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря состоится матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Брага.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Тренеры объявили стартовые составы на игру. Украинский форвард римлян Артем Довбик остался на скамейке запасных.

После пяти сыгранных туров Рома набрала 6 очков во втором по силе еврокубке. У Браги 7 пунктов.

Составы на матч Рома – Брага. Раньери оставил Довбика на скамейке запасных

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Артем Довбик стартовые составы Рома Рим Брага Лига Европы Клаудио Раньери
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Хоч, в запасі є. Бо в минулій грі його ніде не було.
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