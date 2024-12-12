12 декабря состоится матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Брага.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

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Тренеры объявили стартовые составы на игру. Украинский форвард римлян Артем Довбик остался на скамейке запасных.

После пяти сыгранных туров Рома набрала 6 очков во втором по силе еврокубке. У Браги 7 пунктов.

Составы на матч Рома – Брага. Раньери оставил Довбика на скамейке запасных