Составы на матч Рома – Брага. Раньери оставил Довбика на скамейке запасных
Поединок 6-го тура Лиги Европы состоится 12 декабря в 19:45 по Киеву
12 декабря состоится матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Брага.
Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
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Тренеры объявили стартовые составы на игру. Украинский форвард римлян Артем Довбик остался на скамейке запасных.
После пяти сыгранных туров Рома набрала 6 очков во втором по силе еврокубке. У Браги 7 пунктов.
Составы на матч Рома – Брага. Раньери оставил Довбика на скамейке запасных
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