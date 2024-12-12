Викингур Рейкьявик

12 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Викингур» и «Юргорден».

Игра завершилась победой «Юргордена» со счетом 2:1. До 62-й минуты счет оставался 0:0, но затем «Юргорден» за три минуты забил два гола. «Викингур» ответил лишь одним мячом. С 76-й минуты «Юргорден» играл вдесятером после удаления Тенхо, но смог удержать победу.

Лига конференций. 5 тур. 12 декабря

«Викингур» – «Юргорден» – 1:2

Голы: Сигурпалссон, 72 – Косуго 62, Викхейм, 65

Удаление: Тенхо, 76

Видеообзор матча: