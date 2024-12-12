Викингур Рейкьявик

Викингур – Юргорден – 1:2. Два гола за 3 минуты и удаление. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
12 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Викингур» и «Юргорден».
Игра завершилась победой «Юргордена» со счетом 2:1. До 62-й минуты счет оставался 0:0, но затем «Юргорден» за три минуты забил два гола. «Викингур» ответил лишь одним мячом. С 76-й минуты «Юргорден» играл вдесятером после удаления Тенхо, но смог удержать победу.
Лига конференций. 5 тур. 12 декабря
«Викингур» – «Юргорден» – 1:2
Голы: Сигурпалссон, 72 – Косуго 62, Викхейм, 65
Удаление: Тенхо, 76
Видеообзор матча:
События матча
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