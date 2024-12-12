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Лига конференций
Викингур Рейкьявик
12.12.2024 15:00 – FT 1 : 2
Юргорден
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
12 декабря 2024, 18:40 |
103
0

Викингур – Юргорден – 1:2. Два гола за 3 минуты и удаление. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

12 декабря 2024, 18:40 |
103
0
Викингур – Юргорден – 1:2. Два гола за 3 минуты и удаление. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Викингур» и «Юргорден».

Игра завершилась победой «Юргордена» со счетом 2:1. До 62-й минуты счет оставался 0:0, но затем «Юргорден» за три минуты забил два гола. «Викингур» ответил лишь одним мячом. С 76-й минуты «Юргорден» играл вдесятером после удаления Тенхо, но смог удержать победу.

Лига конференций. 5 тур. 12 декабря

«Викингур» – «Юргорден» – 1:2

Голы: Сигурпалссон, 72 – Косуго 62, Викхейм, 65

Удаление: Тенхо, 76

Видеообзор матча:

События матча

75’
Миро Тенхо (Юргорден) получает красную карточку.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Ари Сигурпаульссон (Викингур Рейкьявик).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Викхейм (Юргорден).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Keita Kosugi (Юргорден).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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