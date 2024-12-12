Италия12 декабря 2024, 17:08 |
30
0
Плохая форма Артема. Довбик имеет шанс прервать безголевую серию
Артем Довбик не забивает уже 7 матчей
12 декабря 2024, 17:08 |
30
0
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик находится в очень плохой форме.
Об этом свидетельствует серия из 7 матчей без голов. Крайний свой гол Артем забил еще в самом начале ноября в ворота «Вероны». В среду, 12 декабря, состоится матч 6-го тура Лиги Европы между «Ромой» и «Брагой», на который 27-летний форврад попал в заявку.
В текущем сезоне Артем Довбик провел 18 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что Раньери дал совет Довбику.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 декабря 2024, 19:53 48
«Астон Вилла» присматривается к Георгию Судакову
Водные виды | 11 декабря 2024, 23:07 7
На чемпионате мира разыграно еще пять комплектов наград
Футбол | 12.12.2024, 15:31
Бокс | 12.12.2024, 13:01
Футбол | 12.12.2024, 10:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.12.2024, 14:18
11.12.2024, 16:06
12.12.2024, 07:47
12.12.2024, 09:12 1
10.12.2024, 21:08 2
12.12.2024, 06:23 25
10.12.2024, 23:10 9
11.12.2024, 22:49 3