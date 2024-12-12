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  4. Плохая форма Артема. Довбик имеет шанс прервать безголевую серию
Италия
12 декабря 2024, 17:08 |
30
0

Плохая форма Артема. Довбик имеет шанс прервать безголевую серию

Артем Довбик не забивает уже 7 матчей

12 декабря 2024, 17:08 |
30
0
Плохая форма Артема. Довбик имеет шанс прервать безголевую серию
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик находится в очень плохой форме.

Об этом свидетельствует серия из 7 матчей без голов. Крайний свой гол Артем забил еще в самом начале ноября в ворота «Вероны». В среду, 12 декабря, состоится матч 6-го тура Лиги Европы между «Ромой» и «Брагой», на который 27-летний форврад попал в заявку.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 18 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Раньери дал совет Довбику.

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Артем Довбик Рома Рим Брага Верона Серия A Лига Европы чемпионат Италии по футболу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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