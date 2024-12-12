Плохая форма Артема. Довбик имеет шанс прервать безголевую серию

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик находится в очень плохой форме.

Об этом свидетельствует серия из 7 матчей без голов. Крайний свой гол Артем забил еще в самом начале ноября в ворота «Вероны». В среду, 12 декабря, состоится матч 6-го тура Лиги Европы между «Ромой» и «Брагой», на который 27-летний форврад попал в заявку.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 18 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Раньери дал совет Довбику.