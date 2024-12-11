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Италия
11 декабря 2024, 16:09 | Обновлено 11 декабря 2024, 16:10
592
0

Раньери дал совет Довбику, обратившись к украинскому форварду

Тренер рассчитывает на Артема Довбика, но не хочет рисковать его здоровьем

11 декабря 2024, 16:09 | Обновлено 11 декабря 2024, 16:10
592
0
Раньери дал совет Довбику, обратившись к украинскому форварду
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери рассказал о возобновлении украинского форварда «волков» Артема Довбика, пропустившего матч Серии А против «Лечче» (4:1).

«Довбик должен вернуться в хорошую физическую форму, травмы и грипп ослабили его. Затем мы должны понять, как его следует использовать.

Я показал ему это, и он сам должен быть готов к этому. Теперь он должен вернуться на 100%, потому что игрок с его физическими данными, если не в хорошей форме, не может показывать лучшие результаты. Потом, когда мы узнаем его лучше, он выиграет от повышения самооценки команды», – сказал Раньери.

Следующий матч «Рома» проведет против португальской «Браги» в Лиге Европы. Матч запланирован на четверг, 12 декабря. Старт встречи в 19:45 по киевскому времени.

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Артем Довбик Клаудио Раньери Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: il Romanista
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