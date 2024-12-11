Раньери дал совет Довбику, обратившись к украинскому форварду

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери рассказал о возобновлении украинского форварда «волков» Артема Довбика, пропустившего матч Серии А против «Лечче» (4:1).

«Довбик должен вернуться в хорошую физическую форму, травмы и грипп ослабили его. Затем мы должны понять, как его следует использовать.

Я показал ему это, и он сам должен быть готов к этому. Теперь он должен вернуться на 100%, потому что игрок с его физическими данными, если не в хорошей форме, не может показывать лучшие результаты. Потом, когда мы узнаем его лучше, он выиграет от повышения самооценки команды», – сказал Раньери.

Следующий матч «Рома» проведет против португальской «Браги» в Лиге Европы. Матч запланирован на четверг, 12 декабря. Старт встречи в 19:45 по киевскому времени.