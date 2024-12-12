Артем МИЛЕВСКИЙ: «Бесят непрофессионалы. Им что, повылазило?»
Экс-игрок «Динамо» эмоционально отреагировал на новость о своем «задержании»
Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский эмоционально отреагировал на новость о своем «задержании». Ранее сообщалось, что игрока подозревают в организации договорных матчей.
«Прочитал, что меня задержали. А сколько посадили, не написали? А если серьезно, то меня беся такие непрофессионалы пид***сы.
Это фото с обыска, проведенного еще в сентябре возле дома, который я арендовал. Я там уже не живу. На фото даже трава зеленая! Им что, полазило?!» – возмутился Милевский.
Кроме того, экс-игрок рассказал о своих новых отношениях и признался, что живет с девушкой в новой квартире.
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