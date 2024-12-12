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12 декабря 2024, 15:06 |
581
6

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Бесят непрофессионалы. Им что, повылазило?»

Экс-игрок «Динамо» эмоционально отреагировал на новость о своем «задержании»

12 декабря 2024, 15:06 |
581
6
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Бесят непрофессионалы. Им что, повылазило?»
Артем Милевский

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский эмоционально отреагировал на новость о своем «задержании». Ранее сообщалось, что игрока подозревают в организации договорных матчей.

«Прочитал, что меня задержали. А сколько посадили, не написали? А если серьезно, то меня беся такие непрофессионалы пид***сы.

Это фото с обыска, проведенного еще в сентябре возле дома, который я арендовал. Я там уже не живу. На фото даже трава зеленая! Им что, полазило?!» – возмутился Милевский.

Кроме того, экс-игрок рассказал о своих новых отношениях и признался, что живет с девушкой в ​​новой квартире.

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Артем Милевский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига договорные матчи
Микола Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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movkli
нарешті не латиницею)))
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-1
Перець
а може вони геї
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-1
zhyr
Професіонал знайшовся)))
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-1
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