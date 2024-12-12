Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Не может быть никаких претензий к Шовковскому»
Лига Европы
12 декабря 2024, 14:31 |
350
1

Олег ФЕДОРЧУК: «Не может быть никаких претензий к Шовковскому»

Известный тренер оценил результаты «Динамо» в текущем сезоне Лиги Европы

12 декабря 2024, 14:31 |
350
1
Олег ФЕДОРЧУК: «Не может быть никаких претензий к Шовковскому»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Известный украинский тренер Олег Федорчук в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил результаты киевского «Динамо» в нынешнем сезоне Лиги Европы:

«Шансы – минимальные, все же, «Реал Сосьедад» – фаворит. Однако в выступлении динамовцев на международной арене положительная динамика прослеживается, но она малозаметна, потому, что у киевлян исполнительское мастерство на низком уровне. Вот почему к наставнику Александру Шовковскому не может быть каких-либо претензий: он получил в свое распоряжение игроков, которых еще учить и учить.

Но футбол – игра непредсказуемая, потому все может быть. Вот киевляне недавно должны были побеждать «Ференцварош», однако все испортило бессмысленное удаление Дубинчака. Давайте не будем преждевременно хоронить «Динамо», – считает Федорчук.

Поединок шестого тура группового раунда Лиги Европы состоится в четверг, 12 декабря, на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Бесят непрофессионалы. Им что, повылазило?»
«Его будет не хватать». Федорчук назвал ключевого игрока Динамо
Mирон MАРКЕВИЧ: «По интенсивности игры Реал Сосьедад лучше, чем Динамо»
Лига Европы Динамо Киев Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо Олег Федорчук Александр Шовковский инсайд
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чиловый парень. Коваленко четвертый месяц без клуба. Что с перспективами?
Футбол | 12 декабря 2024, 13:08 10
Чиловый парень. Коваленко четвертый месяц без клуба. Что с перспективами?
Чиловый парень. Коваленко четвертый месяц без клуба. Что с перспективами?

С конца августа украинец находится в статусе свободного агента…

Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
Бокс | 11 декабря 2024, 16:06 0
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»

Майкл Мурер прокомментировал противостояние украинского чемпиона с британским боксером

Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
Футбол | 11.12.2024, 22:49
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Андрес Карраско покинул пост тренера ЛНЗ
Футбол | 12.12.2024, 14:20
ОФИЦИАЛЬНО. Андрес Карраско покинул пост тренера ЛНЗ
ОФИЦИАЛЬНО. Андрес Карраско покинул пост тренера ЛНЗ
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
Футбол | 11.12.2024, 19:53
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
вони і Рому і Фаренцварош могли вигравати спокійно
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?
Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?
12.12.2024, 06:23 25
Футбол
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
10.12.2024, 19:59 10
Футбол
Промоутер рассказал, с кем Кличко точно не выйдет в ринг
Промоутер рассказал, с кем Кличко точно не выйдет в ринг
10.12.2024, 21:28 2
Бокс
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
10.12.2024, 08:24
Бокс
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
12.12.2024, 07:47
Бокс
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
11.12.2024, 04:05 15
Футбол
Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины
Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины
10.12.2024, 15:35 1
Футбол
Недавно играли в УПЛ. Клуб Первой лиги может прекратить существование
Недавно играли в УПЛ. Клуб Первой лиги может прекратить существование
10.12.2024, 13:31 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем