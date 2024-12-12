Олег ФЕДОРЧУК: «Не может быть никаких претензий к Шовковскому»

Известный украинский тренер Олег Федорчук в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил результаты киевского «Динамо» в нынешнем сезоне Лиги Европы:

«Шансы – минимальные, все же, «Реал Сосьедад» – фаворит. Однако в выступлении динамовцев на международной арене положительная динамика прослеживается, но она малозаметна, потому, что у киевлян исполнительское мастерство на низком уровне. Вот почему к наставнику Александру Шовковскому не может быть каких-либо претензий: он получил в свое распоряжение игроков, которых еще учить и учить.

Но футбол – игра непредсказуемая, потому все может быть. Вот киевляне недавно должны были побеждать «Ференцварош», однако все испортило бессмысленное удаление Дубинчака. Давайте не будем преждевременно хоронить «Динамо», – считает Федорчук.

Поединок шестого тура группового раунда Лиги Европы состоится в четверг, 12 декабря, на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.