Олег ФЕДОРЧУК: «С Реал Сосьедад шансы у Динамо минимальны»
Известный тренер считает, что больше всего киевскому клубу будет не хватать Михавка
12 декабря футболисты «Динамо» проведут очередной поединок в Лиге Европы с испанским «Реал Сосьедад».
Известный тренер и эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, скажется ли на игре киевлян отсутствие из-за травм нескольких ведущих исполнителей:
– Она не будет критической. Больше сегодня не будет хватать в центре обороны Михавка. Да, у него еще есть пробелы с технической подготовкой, в выборе позиции, приводящей к голам в свои ворота, но Тарас – перспективный игрок. Особенно ценно его умение, когда защитники действуют в линию, совершить точный первый пас на выход партнеру.
– Михавко – игрок основы. Кто его может заменить?
– Думаю, что Дячук, который в некоторых игровых аспектах уступает Михавку, зато силен в борьбе на втором этаже. Это плюс, особенно, если учесть, что в арсенале «Реал Сосьедад» есть несколько вариантов завершения атак и выигранные воздушные дуэли – один из них.
– Теперь о еще одном травмированном динамовце – Шапаренко, его потеря будет ощущаться?
– Николай производит неплохое впечатление, когда динамовцы владеют мячом. Поскольку я убежден, что сегодня «Реал Сосьедад» будет контролировать ход событий на поле, то толку от Шапаренко с его неумением действовать в отборе было бы немного.
– Тогда благодаря чему динамовцы могут составить конкуренцию «Реал Сосьедад», игроки которого на первых ролях в сборной Испании?
– Прежде всего, должна быть железная игровая дисциплина. Испанские клубы обычно очень умело наказывают даже за мелкую ошибку. Особо нужно быть настороже при розыгрыше стандартных положений, где у «Реал Сосьедад» есть немало домашних заготовок.
Также важно быть активными в переходной фазе: отбирать, подбирать и использовать пространство затем на половине поля соперника. Действовать так, как «Шахтер» в начале недавнего матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.
– Только в предыдущем туре – с «Викторией» киевляне записали в свой актив первый забитый мяч, можно ли рассчитывать, что сегодня будет добыто первое очко?
– Шансы – мизерные, все же, «Реал Сосьедад» – фаворит. Однако в выступлении динамовцев на международной арене положительная динамика прослеживается, но она малозаметна, потому, что у киевлян исполнительское мастерство на низком уровне. Вот почему к наставнику Александру Шовковскому не может быть каких-либо претензий: он получил в свое распоряжение игроков, которых еще учить и учить.
Но футбол – игра непредсказуемая, потому все может быть. Вот киевляне недавно должны были побеждать «Ференцварош», однако все испортило бессмысленное удаление Дубинчака. Давайте не будем преждевременно хоронить «Динамо».
Сейчас киевляне занимают 36-е место в Лиге Европы, проиграв все матчи.
Ранее сообщалось, что бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко оценил игру столичной команды в Лиге Европы.
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