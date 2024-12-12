Олег ФЕДОРЧУК: «С Реал Сосьедад шансы у Динамо минимальны»

12 декабря футболисты «Динамо» проведут очередной поединок в Лиге Европы с испанским «Реал Сосьедад».

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, скажется ли на игре киевлян отсутствие из-за травм нескольких ведущих исполнителей:

– Она не будет критической. Больше сегодня не будет хватать в центре обороны Михавка. Да, у него еще есть пробелы с технической подготовкой, в выборе позиции, приводящей к голам в свои ворота, но Тарас – перспективный игрок. Особенно ценно его умение, когда защитники действуют в линию, совершить точный первый пас на выход партнеру.

– Михавко – игрок основы. Кто его может заменить?

– Думаю, что Дячук, который в некоторых игровых аспектах уступает Михавку, зато силен в борьбе на втором этаже. Это плюс, особенно, если учесть, что в арсенале «Реал Сосьедад» есть несколько вариантов завершения атак и выигранные воздушные дуэли – один из них.

– Теперь о еще одном травмированном динамовце – Шапаренко, его потеря будет ощущаться?

– Николай производит неплохое впечатление, когда динамовцы владеют мячом. Поскольку я убежден, что сегодня «Реал Сосьедад» будет контролировать ход событий на поле, то толку от Шапаренко с его неумением действовать в отборе было бы немного.

– Тогда благодаря чему динамовцы могут составить конкуренцию «Реал Сосьедад», игроки которого на первых ролях в сборной Испании?

– Прежде всего, должна быть железная игровая дисциплина. Испанские клубы обычно очень умело наказывают даже за мелкую ошибку. Особо нужно быть настороже при розыгрыше стандартных положений, где у «Реал Сосьедад» есть немало домашних заготовок.

Также важно быть активными в переходной фазе: отбирать, подбирать и использовать пространство затем на половине поля соперника. Действовать так, как «Шахтер» в начале недавнего матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.

– Только в предыдущем туре – с «Викторией» киевляне записали в свой актив первый забитый мяч, можно ли рассчитывать, что сегодня будет добыто первое очко?

– Шансы – мизерные, все же, «Реал Сосьедад» – фаворит. Однако в выступлении динамовцев на международной арене положительная динамика прослеживается, но она малозаметна, потому, что у киевлян исполнительское мастерство на низком уровне. Вот почему к наставнику Александру Шовковскому не может быть каких-либо претензий: он получил в свое распоряжение игроков, которых еще учить и учить.

Но футбол – игра непредсказуемая, потому все может быть. Вот киевляне недавно должны были побеждать «Ференцварош», однако все испортило бессмысленное удаление Дубинчака. Давайте не будем преждевременно хоронить «Динамо».

Сейчас киевляне занимают 36-е место в Лиге Европы, проиграв все матчи.

Ранее сообщалось, что бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко оценил игру столичной команды в Лиге Европы.