«Проблема не в Ванате». Экс-игрок Динамо оценил игру клуба в Лиге Европы
Олег Саленко сравнил еврокубки с внутренним чемпионатом
Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко оценил игру столичной команды в Лиге Европы:
– Стоит ли надеяться на прорыв Ваната? Почему Владислав в Европе «молчит»? Уровень исполнительского мастерства у Владислава таков?
– Проблема не в игроке, а во всей команде. В Украине Владислав играет против преимущественно слабых защитников, они дают ему играть. На уровне ЛЕ такого ему не позволяют. Там нужно все делать быстро, технично. Скорости в Лиге Европы от Ваната я пока не вижу… – считает Саленко.
«Динамо» занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице Лиги Европы – в активе команды ноль баллов. Следующий поединок киевский клуб проведет 12 декабря в гостях против испанского «Реал Сосьедад». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
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