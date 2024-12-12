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Лига Европы
12 декабря 2024, 12:48 | Обновлено 12 декабря 2024, 13:30
598
0

«Проблема не в Ванате». Экс-игрок Динамо оценил игру клуба в Лиге Европы

Олег Саленко сравнил еврокубки с внутренним чемпионатом

12 декабря 2024, 12:48 | Обновлено 12 декабря 2024, 13:30
598
0
«Проблема не в Ванате». Экс-игрок Динамо оценил игру клуба в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко оценил игру столичной команды в Лиге Европы:

– Стоит ли надеяться на прорыв Ваната? Почему Владислав в Европе «молчит»? Уровень исполнительского мастерства у Владислава таков?

– Проблема не в игроке, а во всей команде. В Украине Владислав играет против преимущественно слабых защитников, они дают ему играть. На уровне ЛЕ такого ему не позволяют. Там нужно все делать быстро, технично. Скорости в Лиге Европы от Ваната я пока не вижу… – считает Саленко.

«Динамо» занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице Лиги Европы – в активе команды ноль баллов. Следующий поединок киевский клуб проведет 12 декабря в гостях против испанского «Реал Сосьедад». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Европы Динамо Киев Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо Олег Саленко Владислав Ванат
Микола Титюк Источник
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