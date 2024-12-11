Испания11 декабря 2024, 15:18 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:31
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Никто в клубе не держит. Игрок Реала может оказаться в Хетафе
Хесус Вальехо в ближайшее время покинет команду
11 декабря 2024, 15:18 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:31
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Участник Ла Лиги «Хетафе» заинтересован в услугах защитника мадридского «Реала» Хесуса Вальехо. Команда нуждается в усилении в зимнее трансферное окно.
Темно-синие уже контактировали с представителями «Реала» касательно Вальехо. Стороны обсуждали переход защитника на правах аренды.
В этом сезоне игрок появился на футбольном поле только в одном поединке.
Ранее писалось, что руководство сливочных приняло решение продать Хесуса летом 2025 года.
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