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Испания
11 декабря 2024, 15:18 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:31
610
0

Никто в клубе не держит. Игрок Реала может оказаться в Хетафе

Хесус Вальехо в ближайшее время покинет команду

11 декабря 2024, 15:18 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:31
610
0
Никто в клубе не держит. Игрок Реала может оказаться в Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Хесус Вальехо

Участник Ла Лиги «Хетафе» заинтересован в услугах защитника мадридского «Реала» Хесуса Вальехо. Команда нуждается в усилении в зимнее трансферное окно.

Темно-синие уже контактировали с представителями «Реала» касательно Вальехо. Стороны обсуждали переход защитника на правах аренды.

В этом сезоне игрок появился на футбольном поле только в одном поединке.

Ранее писалось, что руководство сливочных приняло решение продать Хесуса летом 2025 года.

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Хесус Вальехо Реал Мадрид Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги
Андрій Вітренко Источник: Fichajes.net
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