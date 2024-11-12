Решение принято. Защитник Реала покинет клуб, он в команде с 2015 года

Испанский защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо покинет королевский клуб летом 2025 года, сообщает издание DefensaCentral.

По информации источника, такое решение уже было принято президентом «сливочных» Флорентино Пересом и главным тренером первой команды Карло Анчелотти.

В сезоне 2024/25 Хесус Вальехо провел 1 матч на клубном уровне (10 игровых минут), но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 1 миллион евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения нынешней кампании.

Хесус Вальехо присоединился к «Реалу» еще летом 2015 года и за это время отыграл за королевский клуб 32 поединка. Подавляющее большинство мадридского этапа карьеры Хесус провел в арендах.