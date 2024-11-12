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Испания
12 ноября 2024, 12:27 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:21
1238
1

Решение принято. Защитник Реала покинет клуб, он в команде с 2015 года

Этот сезон станет последним для Хесуса Вальехо в составе «сливочных»

12 ноября 2024, 12:27 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:21
1238
1
Решение принято. Защитник Реала покинет клуб, он в команде с 2015 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Хесус Вальехо

Испанский защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо покинет королевский клуб летом 2025 года, сообщает издание DefensaCentral.

По информации источника, такое решение уже было принято президентом «сливочных» Флорентино Пересом и главным тренером первой команды Карло Анчелотти.

В сезоне 2024/25 Хесус Вальехо провел 1 матч на клубном уровне (10 игровых минут), но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 1 миллион евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения нынешней кампании.

Хесус Вальехо присоединился к «Реалу» еще летом 2015 года и за это время отыграл за королевский клуб 32 поединка. Подавляющее большинство мадридского этапа карьеры Хесус провел в арендах.

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Дмитро Вербинський Источник: DefensaCentral
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Saar
1 млн євро?????🤣🤣🤣🤣
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