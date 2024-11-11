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  4. Реал и Барселона активно интересуются 16-летним грузином. Кто он?
Испания
11 ноября 2024, 22:43 | Обновлено 11 ноября 2024, 23:11
629
1

Реал и Барселона активно интересуются 16-летним грузином. Кто он?

Два испанских гранда заинтересованы в подписании Сабы Харебашвили

11 ноября 2024, 22:43 | Обновлено 11 ноября 2024, 23:11
629
1
Реал и Барселона активно интересуются 16-летним грузином. Кто он?
ФК Динамо Тбилиси. Саба Харебашвили

16-летний грузинский левый защитник «Динамо» Тбилиси Саба Харебашвили стал предметом интереса «Барселоны» и мадридского «Реала», сообщает Diario AS.

Саба присоединился к первой команде «Тбилиси» в возрасте 15-ти лет, впечатлил уверенной игрой и хорошей физической подготокой, побил несколько возрастных рекордов. Тинейджер привлекает внимания грандов, в клубе это прекрасно понимают.

В текущем сезоне Саба Харебашвили провел 27 матчей во всех турнирах на клубном уровне, отличился 2-мя голевыми передачами.

Один из лидеров атаки «Реала» выбыл на 5-6 недель.

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Данііл Киріяка Источник: AS
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