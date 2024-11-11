Реал и Барселона активно интересуются 16-летним грузином. Кто он?

16-летний грузинский левый защитник «Динамо» Тбилиси Саба Харебашвили стал предметом интереса «Барселоны» и мадридского «Реала», сообщает Diario AS.

Саба присоединился к первой команде «Тбилиси» в возрасте 15-ти лет, впечатлил уверенной игрой и хорошей физической подготокой, побил несколько возрастных рекордов. Тинейджер привлекает внимания грандов, в клубе это прекрасно понимают.

В текущем сезоне Саба Харебашвили провел 27 матчей во всех турнирах на клубном уровне, отличился 2-мя голевыми передачами.

Один из лидеров атаки «Реала» выбыл на 5-6 недель.