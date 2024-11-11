Один из лидеров атаки Реала выбыл до конца декабря

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоес пропустит следующие 5-6 недель, сообщает Фабрицио Романо.

В клубе уверены в этой цифре, к которой прибавлен восстановительный процесс, чтобы игрок вернулся в 100-процентной форме.

В текущем сезоне Родриго провел 15 матчей на клубном уровне, отметился тремя голами и двумя ассистами.

Мадридский «Реал» рассматривает три варианта замены Эдера Милитао.