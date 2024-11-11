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Испания
11 ноября 2024, 20:53 | Обновлено 11 ноября 2024, 21:11
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Один из лидеров атаки Реала выбыл до конца декабря

Родриго Гоес будет отсутствовать в обойме «сливочных» 5-6 недель

11 ноября 2024, 20:53 | Обновлено 11 ноября 2024, 21:11
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Один из лидеров атаки Реала выбыл до конца декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Гоес

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоес пропустит следующие 5-6 недель, сообщает Фабрицио Романо.

В клубе уверены в этой цифре, к которой прибавлен восстановительный процесс, чтобы игрок вернулся в 100-процентной форме.

В текущем сезоне Родриго провел 15 матчей на клубном уровне, отметился тремя голами и двумя ассистами.

Мадридский «Реал» рассматривает три варианта замены Эдера Милитао.

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Родриго Гоес Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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