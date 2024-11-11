Испания11 ноября 2024, 20:53 | Обновлено 11 ноября 2024, 21:11
900
0
Один из лидеров атаки Реала выбыл до конца декабря
Родриго Гоес будет отсутствовать в обойме «сливочных» 5-6 недель
11 ноября 2024, 20:53 | Обновлено 11 ноября 2024, 21:11
900
0
Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоес пропустит следующие 5-6 недель, сообщает Фабрицио Романо.
В клубе уверены в этой цифре, к которой прибавлен восстановительный процесс, чтобы игрок вернулся в 100-процентной форме.
В текущем сезоне Родриго провел 15 матчей на клубном уровне, отметился тремя голами и двумя ассистами.
Мадридский «Реал» рассматривает три варианта замены Эдера Милитао.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 ноября 2024, 09:26 2
Винисиус Жуниор может стать игроком «ПСЖ»
Футбол | 10 ноября 2024, 20:45 0
10 ноября волки проиграли в матче 12-го тура Серии А 2:3, дубль Эль-Шаарави не помог
Футбол | 11.11.2024, 19:30
Футбол | 11.11.2024, 16:00
Бокс | 11.11.2024, 07:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.11.2024, 21:17 14
11.11.2024, 01:01 3
11.11.2024, 13:06 1
09.11.2024, 20:42 1
09.11.2024, 18:14 4
Футбол
09.11.2024, 20:45 12
09.11.2024, 16:33 5