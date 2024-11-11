Реал рассматривает 3 кандидата на замену травмированному Милитао. Кто они?
В списке потенциальных центрбэков «сливочных» находятся Ляпорт, Лукеба и Та
После травмы бразильского защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао в клубе встал вопрос о необходимости подписания центрбека, поскольку Милитао вылетел до конца сезона с травмой крестообразных связок, сообщает Diario AS. В Мадриде рассматривают 3 основные кандидатуры:
- Джонатан Та (Байер);
- Кастелло Лукеба (РБ Лейпциг);
- Эмерик Ляпорт (Аль-Наср).
Приоритетность в подписании принадлежит Ляпорту, если же не получится с испанцем, то «сливочные» попробуют подписать Лукеба. Джонатан Та является третьим по приоритетности.
Проблемой Лукеба является его ценник: француз продлил контракт с «быками» до 2028-го года с отступными в размере 90 миллионов евро. Ляпорту для трансфера стоит понизить свои трансферные требования. С Та же никаких проблем нет, вдобавок ко всему, его контракт с «Байером» заканчивается в 2025-м году, что максимально упрощает подписание немца.
«Реал» рассматривает возможность подписания талантливого вингера «Манчестер Юнайтед».
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