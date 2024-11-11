Реал нацелился на талантливого футболиста Манчестер Юнайтед

Мадридский «Реал» нацелился на 22-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло.

Испанский клуб собирается усилить линию атаки и хочет воспользоваться тем, что у футболиста заканчивается контракт летом 2025 года. Диалло не является основным игроком английской команды и хотел бы попробовать свои силы в другом клубе.

Руководство «Реала» считает, что в атаке мадридского клуба существует дисбаланс между левым и правым флангом. Диалло мог бы закрыть позицию правого вингера в долгосрочной перспективе.

«Манчестер Юнайтед» не готов отпускать своего футболиста бесплатно и планирует предложить Амаду продление контракта. В этом сезоне Диалло сыграл 15 матчей во всех турнирах – забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее, временный тренер «Манчестер Юнайтед» отмечал влияние Диалло на итоговый результат в матче Лиги Европы.