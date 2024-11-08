Ван Нистелрой назвал игроков, которые помогли МЮ победить ПАОК
Андре Онана и Амад Диалло заслужили похвалу от тренера
7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и ПАОК. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0.
Временный тренер английской команды Руд ван Нистелрой назвал имена игроков, которые проявили себя лучше остальных:
«Мне понравился первый гол Амада Диалло – он хорошо двигался возле дальней штанги. Второй забитый мяч также получился отличным – он выиграл дуэль и пробил в дальний угол. Прекрасный гол.
Я доволен нашим вратарем. Онана сделал важный сейв, когда мы побеждали 1:0. Андре сумел прочитать соперника и понял, куда должен прилететь удар», – прокомментировал ван Нистелрой.
«Манчестер Юнайтед» занимает 15 место в турнирной таблице, имея в активе 6 баллов. Следующий матч английский клуб проведет 10 ноября – в чемпионате встретятся с «Лестером».
Special ❤️#UEL pic.twitter.com/G6lojHHRtQ— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 7, 2024
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