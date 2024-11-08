Ван Нистелрой назвал игроков, которые помогли МЮ победить ПАОК

7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и ПАОК. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Временный тренер английской команды Руд ван Нистелрой назвал имена игроков, которые проявили себя лучше остальных:

«Мне понравился первый гол Амада Диалло – он хорошо двигался возле дальней штанги. Второй забитый мяч также получился отличным – он выиграл дуэль и пробил в дальний угол. Прекрасный гол.

Я доволен нашим вратарем. Онана сделал важный сейв, когда мы побеждали 1:0. Андре сумел прочитать соперника и понял, куда должен прилететь удар», – прокомментировал ван Нистелрой.

«Манчестер Юнайтед» занимает 15 место в турнирной таблице, имея в активе 6 баллов. Следующий матч английский клуб проведет 10 ноября – в чемпионате встретятся с «Лестером».