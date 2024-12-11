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Англия
11 декабря 2024, 02:05 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:10
98
0

Двойной переезд. Стало известно, как Реал может забрать звезду Ливерпуля

Орельен Тчуамени и Райан Гравенберх могут обменяться клубами

11 декабря 2024, 02:05 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:10
98
0
Двойной переезд. Стало известно, как Реал может забрать звезду Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гравенберх

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени и нидерландский полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх могут обменяться клубами, сообщает Caught Office.

В Мадриде невероятно сильно впечатлены уровнем игры Райана и, учитывая сложное положение Тчуамени в клубе, обмен полузащитниками вполне вероятен.

Арне Слот же заинтересован опорником сборной Франции, но нидерландца также высоко ценит и его устраивает только вариант обмена.

Ранее сообщалось, что «Реал» одолел «Аталанту».

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Райан Гравенберх Орельен Тчуамени Реал Мадрид Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: Caughtoffside
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