Двойной переезд. Стало известно, как Реал может забрать звезду Ливерпуля

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени и нидерландский полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх могут обменяться клубами, сообщает Caught Office.

В Мадриде невероятно сильно впечатлены уровнем игры Райана и, учитывая сложное положение Тчуамени в клубе, обмен полузащитниками вполне вероятен.

Арне Слот же заинтересован опорником сборной Франции, но нидерландца также высоко ценит и его устраивает только вариант обмена.

Ранее сообщалось, что «Реал» одолел «Аталанту».