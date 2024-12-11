Англия11 декабря 2024, 02:05 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:10
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Двойной переезд. Стало известно, как Реал может забрать звезду Ливерпуля
Орельен Тчуамени и Райан Гравенберх могут обменяться клубами
11 декабря 2024, 02:05 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:10
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Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени и нидерландский полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх могут обменяться клубами, сообщает Caught Office.
В Мадриде невероятно сильно впечатлены уровнем игры Райана и, учитывая сложное положение Тчуамени в клубе, обмен полузащитниками вполне вероятен.
Арне Слот же заинтересован опорником сборной Франции, но нидерландца также высоко ценит и его устраивает только вариант обмена.
Ранее сообщалось, что «Реал» одолел «Аталанту».
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