Жеребьевка отбора к ЧМ-2026. Соперники для Украины. Смотреть онлайн LIVE

В пятницу, 13 декабря, в 13:00 в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария) состоится жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 по футболу в зоне УЕФА.

54 страны-участницы УЕФА были распределены по 5 корзинам. В первую корзину входят четвертьфиналисты Лиги наций УЕФА (Хорватия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания), а также 4 страны с лучшим рейтингом (Англия, Бельгия, Швейцария, Австрия).

Сборная Украины при жеребьевке отбора к ЧМ будет находиться во 2-й корзине.

Остальные команды распределены по корзинам со 2-й по 5-ю в соответствии с рейтингом ФИФА.

Согласно процедурам жеребьевки, жеребьевка начнется с корзины 1 и продолжится корзиной 2 до корзины 5. Для каждой корзины команды, выбранные жеребьевкой, будут размещены в порядке возрастания от группы A до группы L.

От УЕФА разыгрывается 16 путевок на ЧМ-2026. Сначала в групповом этапе квалификации ЧМ будет сформировано 12 групп по 4 или 5 команд, которые сыграют домашние и выездные матчи против всех остальных команд в группе. 12 победителей групп получат право на участие в чемпионате мира 2026. Матчи группового раунда квалификации ЧМ-2026 состоятся с 21 марта до 18 ноября 2025 года

Особые права получат 14 победителей групп Лиги наций (Испания, Германия, Португалия, Франция, Англия, Норвегия, Уэльс, Чехия, Швеция, Северная Македония, Румыния, Северная Ирландия, Молдова, Сан-Марино). Они будут иметь дополнительный шанс попасть в плей-офф квалификации ЧМ благодаря успешному выступлению в Лиге наций.

Во втором раунде квалификации (плей-офф, 26–31 марта 2026) выступят 16 команд – это будет 12 команд, занявших вторые места в группах, плюс 4 лучших победителя групп Лиги наций, которые финишировали за пределами топ-2 в своей группе. 16 команд будут разделены на 4 пути, в которых будет сыграно два раунда плей-офф из одного матча (полуфиналы с сеяными командами, которые будут хозяевами поля, а затем финалы, в которых хозяева будут определены жеребьевкой). В итоге 4 победителя плей-офф получат право на участие в чемпионате мира 2026.

Чемпионат мира 2026 пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике – с 11 июня до 19 июля при участии 48 сборных команд.

Жеребьевка отбора к ЧМ-2026. Соперники для Украины. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки проводится на официальном сайте ФИФА

ЧМ-2026 по футболу. Квалификация, зона УЕФА (Европа)

Корзины посева для жеребьевки

🔹 Корзина 1: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия

🔹 Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия

🔹 Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль

🔹 Корзина 4: Болгария, Люксембург, беларусь, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва

🔹 Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино

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