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Чемпионат мира
12 декабря 2024, 17:35 | Обновлено 12 декабря 2024, 17:39
2538
9

Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевке ЧМ

13 декабря в Цюрихе состоится жеребьевка квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА

12 декабря 2024, 17:35 | Обновлено 12 декабря 2024, 17:39
2538
9
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевке ЧМ
FIFA

Сборная Украины будет находиться во 2-й корзине для жеребьевки квалификации чемпионата мира 2026 по футболу.

В пятницу, 13 декабря, в 13:00 в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария) состоится жеребьевка квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

54 страны-участницы УЕФА были распределены по 5 корзинам. В первую корзину вошли: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия.

Подопечные Сергея Реброва получат в соперники одну команду из этого топ-списка, а также еще 2 или 3 соперника из корзин ниже.

От УЕФА разыгрывается 16 путевок на ЧМ-2026. Будет сформировано 12 групп по 4 или 5 команд. 12 победителей групп получат право на участие в чемпионате мира 2026. Матчи группового раунда квалификации ЧМ-2026 состоятся с 21 марта до 18 ноября 2025 года

Во втором раунде квалификации (26–31 марта 2026) выступят 16 команд – 12 сборных , занявших вторые места в группах, плюс 4 лучших победителя групп Лиги наций, которые финишировали за пределами топ-2 в своей группе. 4 победителя плей-офф получат право на участие в чемпионате мира 2026.

Чемпионат мира 2026 пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике – с 11 июня до 19 июля при участии 48 сборных команд.

ЧМ-2026 по футболу. Квалификация, зона УЕФА (Европа)

Корзины посева для жеребьевки

🔹 Корзина 1: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия

🔹 Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия

🔹 Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль

🔹 Корзина 4: Болгария, Люксембург, беларусь, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва

🔹 Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 9
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Remark
Швейцарія, Україна, Північна Ірландія, Фарерські острови, Сан Маріно - група смерті!
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+1
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fifa2020
Повезе якщо з першого кошика хтось з них випаде: Хорватія, Швейцарія, Данія, Австрія!
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0
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zelc006
Усіх очкопочпокаєм, якщо доживемо...
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0
Fuz1982z
франція шотландія вірменія мальта україна
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0
Saar
Тільки не Іспанія, Італія і Англія!!!!!! 
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0
fifa2020
Якби шарлатана звільнили після румунів, то були би в першому кошику!
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-1
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