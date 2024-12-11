Экс-игрок Шахтера: «Бавария все делала гораздо быстрее»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Ярослав Хома эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало «горнякам» избежать разгрома в очередном поединке Лиги чемпионов по футболу – с «Баварией» (1:5):

«Лишь самые преданные болельщики «Шахтера» верили, что он сможет дать бой немецкому гранду. Однако чудо вчера в Гельзенкирхене не произошло. В матчах с соперником такого уровня, как «Бавария», надо ценить каждый голевой момент, потому что априори их нынешний «Шахтер» может создать лишь несколько. И если бы, в частности, Судаков при счете 1:1 реализовал свой шанс, то интрига бы, возможно, сохранилась. Однако игрок донецкого клуба промахнулся из убийственной позиции, а в следующей атаке забили уже немцы.

Вчера все было закономерно. «Бавария» даже в экспериментальном составе играла в свое удовольствие и легко победила. Обидно констатировать, однако оппонент «горняков» все делал гораздо быстрее. Имею в виду отбор, подбор, розыгрыш мяча. К тому же, как и в предыдущем матче с ПСВ, «горнякам» под занавес матча банально не хватило сил. И посыпались голы, как из рога изобилия.

После этого разгрома только чудо может помочь «Шахтеру» пробиться в плей-офф».

«Шахтер» занимает 27-е место в Лиге чемпионов, набрав четыре очка.

Ранее сообщалось, что немецкая пресса похвалила футболиста «Шахтера» после игры украинского клуба против «Баварии».