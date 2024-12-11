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  4. «Его имя нужно бояться». Немецкая пресса похвалила футболиста Шахтера
Лига чемпионов
11 декабря 2024, 12:11 |
1687
2

«Его имя нужно бояться». Немецкая пресса похвалила футболиста Шахтера

Кевин был одним из лучших игроков донецкого клуба в матче Лиги чемпионов

11 декабря 2024, 12:11 |
1687
2
«Его имя нужно бояться». Немецкая пресса похвалила футболиста Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine.

Донецкий «Шахтер» проиграл мюнхенской «Баварии» в матче шестого тура Лиги чемпионов со счетом 1:5.

Немецкий сайт Bavarian Football Works выделил одного футболиста украинской команды, который удивил болельщиков и журналистов своей игрой:

«Все должны бояться бразильских игроков, которых зовут Кевин. 21-летний вингер открыл счет уже на пятой минуте – очень легко подобрался к защите «Баварии», разобрался с Ким Мин Джэ и хладнокровно отправил мяч в сетку ворот.

Кевин нечасто касался мяча – всего 30 раз, однако совершил три перехвата, выиграл 50% всех дуэлей и сделал две ключевые передачи», – подытожили журналисты.

По версии статистического портала Flashscore, Кевин стал лучшим игроком донецкого «Шахтера» и получил оценку 7,3.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Бавария Шахтер - Бавария Кевин (Шахтер) Ким Мин Джэ
Микола Титюк Источник: Bavarian Football Works
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Комментарии 2
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Gargantua81
очень талантлив, но с ленцой
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Khafre
до рівня Кости чи Вілліана, Кевін звичайно не дотягує. Але при правильній роботі ТШ його можна прокачати та заробити на трансфері. Правда не з цим тренером
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