«Его имя нужно бояться». Немецкая пресса похвалила футболиста Шахтера

Донецкий «Шахтер» проиграл мюнхенской «Баварии» в матче шестого тура Лиги чемпионов со счетом 1:5.

Немецкий сайт Bavarian Football Works выделил одного футболиста украинской команды, который удивил болельщиков и журналистов своей игрой:

«Все должны бояться бразильских игроков, которых зовут Кевин. 21-летний вингер открыл счет уже на пятой минуте – очень легко подобрался к защите «Баварии», разобрался с Ким Мин Джэ и хладнокровно отправил мяч в сетку ворот.

Кевин нечасто касался мяча – всего 30 раз, однако совершил три перехвата, выиграл 50% всех дуэлей и сделал две ключевые передачи», – подытожили журналисты.

По версии статистического портала Flashscore, Кевин стал лучшим игроком донецкого «Шахтера» и получил оценку 7,3.