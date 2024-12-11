Мирослав СТУПАР: «Арбитр перестраховался и назначил Шахтеру пенальти»

После разгромного поражения в поединке Лиги чемпионов по футболу от «Баварии» – 1:5, у тренерского штаба «Шахтера» были претензии по поводу назначенного пенальти в ворота донецкого клуба.

Бывший арбитр ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия турецкого рефери Умута Mелера в этом противостоянии:

«В целом поединок был несложным для судейства. Слишком неравными были силы соперников.

Что касается пенальти, то за две минуты до его назначения игрок «Баварии» Мусиала забил гол, но Mелер его отменил, посчитав, что немцы сфолили на вратаре «горняков» Ризныке. Возможно, минимальное прикосновение было, но согласно последним рекомендациям ФИФА сейчас на это никто не обращает внимания. Не исключено, что где-то подсознательно Мелер чувствовал свою вину. Поэтому, когда игрок «Шахтера» Грам не в голевой ситуации задел ногу Бои, рефери, чтобы перестраховаться, указал на 11-метровую отметку.

Впрочем, по-моему, эти решения арбитра не повлияли на ход событий в Гельзенкирхене. «Бавария» была явно сильнее».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Баварии» Майкл Олисе поделился эмоциями после разгромной победы мюнхенцев над «Шахтером» в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов.