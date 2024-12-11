«Мы довольны». Звезда Баварии озвучил рецепт победы над Шахтером в ЛЧ

Полузащитник «Баварии» Майкл Олисе поделился эмоциями после разгромной победы мюнхенцев над «Шахтером» в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов.

«Я считаю, что мы провели хороший матч, придерживались того, что должны были делать и тактики тренеров. Это сработало, поэтому мы удовлетворены.

Мы двигаемся от игры к игре. Я действительно не сильно заглядываю в турнирную таблицу, мы просто играем свои матчи и смотрим, куда это нас приведет», - сказал Олисе», – сказал Майкл.

Ранее своим мнением о матче с «Шахтером» поделился полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер, заявив, что немецкая команда лучше реализовала свои моменты.