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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 12:28 | Обновлено 11 декабря 2024, 12:29
268
0

«Мы довольны». Звезда Баварии озвучил рецепт победы над Шахтером в ЛЧ

Майкл Олісе задоволений діями мюнхенців у матчі 6 туру Ліги чемпіонів

11 декабря 2024, 12:28 | Обновлено 11 декабря 2024, 12:29
268
0
«Мы довольны». Звезда Баварии озвучил рецепт победы над Шахтером в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Полузащитник «Баварии» Майкл Олисе поделился эмоциями после разгромной победы мюнхенцев над «Шахтером» в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов.

«Я считаю, что мы провели хороший матч, придерживались того, что должны были делать и тактики тренеров. Это сработало, поэтому мы удовлетворены.

Мы двигаемся от игры к игре. Я действительно не сильно заглядываю в турнирную таблицу, мы просто играем свои матчи и смотрим, куда это нас приведет», - сказал Олисе», – сказал Майкл.

Ранее своим мнением о матче с «Шахтером» поделился полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер, заявив, что немецкая команда лучше реализовала свои моменты.

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Майкл Олисе Бавария Лига чемпионов Шахтер Донецк Шахтер - Бавария
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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