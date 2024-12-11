«Мы довольны». Звезда Баварии озвучил рецепт победы над Шахтером в ЛЧ
Майкл Олісе задоволений діями мюнхенців у матчі 6 туру Ліги чемпіонів
Полузащитник «Баварии» Майкл Олисе поделился эмоциями после разгромной победы мюнхенцев над «Шахтером» в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов.
«Я считаю, что мы провели хороший матч, придерживались того, что должны были делать и тактики тренеров. Это сработало, поэтому мы удовлетворены.
Мы двигаемся от игры к игре. Я действительно не сильно заглядываю в турнирную таблицу, мы просто играем свои матчи и смотрим, куда это нас приведет», - сказал Олисе», – сказал Майкл.
Ранее своим мнением о матче с «Шахтером» поделился полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер, заявив, что немецкая команда лучше реализовала свои моменты.
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