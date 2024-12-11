«Большой неудачник». Авторитетное издание раскритиковало игрока Шахтера

В матче шестого тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» разгромно проиграл мюнхенской «Баварии» (1:5) и ухудшил свои шансы на попадание в плей-офф.

Авторитетное издание Goal раскритиковало полузащитника украинской команды Артема Бондаренко из-за его неуверенной игры:

«Большой неудачник. Полузащитник сборной Украины Артем Бондаренко имел невероятный шанс, чтобы забить гол и вернуть свою команду в игру, однако не воспользовался своими моментами. Футболист выглядел растерянным и был заменен из-за неудачных действий на футбольном поле», – считает издание.

Следующий матч в Лиге чемпионов донецкий «Шахтер» проведет против французского «Бреста» 22 января. Матч состоится в немецком Гельзенкирхене.