«Большой неудачник». Авторитетное издание раскритиковало игрока Шахтера
Полузащитник донецкой команды Артем Бондаренко провел не лучший матч
В матче шестого тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» разгромно проиграл мюнхенской «Баварии» (1:5) и ухудшил свои шансы на попадание в плей-офф.
Авторитетное издание Goal раскритиковало полузащитника украинской команды Артема Бондаренко из-за его неуверенной игры:
«Большой неудачник. Полузащитник сборной Украины Артем Бондаренко имел невероятный шанс, чтобы забить гол и вернуть свою команду в игру, однако не воспользовался своими моментами. Футболист выглядел растерянным и был заменен из-за неудачных действий на футбольном поле», – считает издание.
Следующий матч в Лиге чемпионов донецкий «Шахтер» проведет против французского «Бреста» 22 января. Матч состоится в немецком Гельзенкирхене.
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